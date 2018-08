Frank Lampard fikk en perfekt start som Derby-manager i den engelske mesterskapsserien. I seriepremieren ble det full pott borte mot Reading, etter en overtidsscoring fra Tom Lawrence.

Hjemmelaget tok ledelsen sju minutter ut i annen omgang. Modou Barrow slo et innlegg hardt inn foran mål. Islandske Jón Dadi Bödvarsson knuste sin oppasser i duellen og stanget ballen i mål bak en sjanseløs Scott Carson i Derby-målet.

Bödvarsson spilte 81 kamper for Viking fra 2013 til 2015.

Ingen av lagene hadde fått hull på byllen da lagene gikk til pause. Hjemmelaget sto for de fleste sjansene med god hjelp av et slapt og slurvete Derby-forsvar.

Keepertabbe

Etter hvilen så det ut til at Derby hadde ristet av seg premierenervene, og kun to minutter etter hvilen jublet bortesupporterne da David Nugent headet ballen i mål. Jubelen varte kun til de så at assistentdommeren hadde løftet flagget for offside. TV-bildene viste at dommerens avgjørelse var korrekt.

Reading tok ledelsen i det 52. minutt av kampen, men ledelsen hold kun i åtte minutter. Reading-keeper Vito Mannone virket slapp i hanskene da han lot et skudd fra Mason Mount slippe inn fra rundt 20 meters hold.

Den tidligere Arsenal-keeperen gjorde opp for seg med en glitrende redning seks minutter før full tid, på et skudd fra Harry Wilson.

Lawrence matchvinner

Derby presset på for en avgjørelse mot slutten av kampen, og fikk belønning sekunder før overtiden var omme. Et innlegg fra Mason Bennett traff pannebrasken til Tom Lawrence og forsvant inn bak Mannone.

Det var det siste som skjedde i kampen, og dermed kunne Lampard juble for seier, full pott og serieledelse. Dette var den eneste kampen som ble spilt i mesterskapsserien fredag.

Chelsea-legenden la opp som fotballspiller for 18 måneder siden. Med London-laget vant han Premier League tre ganger, og i 2012 ble han også mesterligavinner. Totalt fikk han 648 kamper for Chelsea.

Neste runde møter Frank Lampards mannskap Leeds hjemme, mens Reading spiller borte mot Nottingham Forest.

(©NTB)