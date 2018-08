I enkelte områder er det målt 45 grader, og ifølge meteorologer vil det knapt bli noe bedre de neste dagene.

Fredag ble det meldt at to menn, en veiarbeider i 40-årene og en 78 år gammel pensjonist, har dødd av heteslag i Spania. På kvelden ble det kjent at en tilsynelatende hjemløs mann kollapset av heteslag på gata i Barcelona og senere døde på sykehus. I flere byer, blant annet Madrid, ligger temperaturen på 40 grader og over.

I Portugal er det målt 45,2 grader ved byen Abrantes nordøst for hovedstaden Lisboa.

Åtte steder ble lokale varmerekorder slått, og lørdag kan temperaturene krype opp til 47 grader før de synker igjen. Portugals nasjonale varmerekord på 47,4 grader fra 2003 kan dermed bli slått.

Nulltoleranse

Rundt 400 brannmannskaper og fem fly kjemper mot en skogbrann som brøt ut i Monchique i Algarve-regionen fredag ettermiddag. En landsby er evakuert for å være på den sikre siden, opplyser redningsledelsen i Faro til lokale medier.

Skogbrannberedskapen er på høyeste nivå, og innenriksminister Eduardo Cabrita har varslet at det vil bli utvist «nulltoleranse» for risikabel aktivitet, som for eksempel grilling.

Heten som slår innover Sør-Europa, kommer nordover med vinden fra Afrika. Temperaturene har også bygget seg opp i Sør-Frankrike, og mange har spekulert på om europarekorden nå står for fall. Den ble satt i Aten i 1977 og er på 48 grader.

– Barn og eldre utsatt

Meteorolog Luke Miall ved Storbritannias meteorologiske institutt sier til The Guardian at temperaturene vil gå hardt utover både lokale innbyggere og turister som ikke er vant med slik varme.

– Vi råder turister til å holde seg unna formiddagssolen og beskytte seg, sier han.

Miall advarer også om at barn og eldre er spesielt utsatt for heteslag.

Reiseselskaper som Thomas Cook og Alltours opplyser til det tyske nyhetsbyrået DPA at de har mottatt avbestillinger i siste liten, og at folk i stedet foretrekker å feriere ved Nordsjøen og de baltiske stater.

Full beredskap

Spanske myndigheter har sendt ut OBS-varsler for 41 av landets 50 provinser. Landets varmerekord ble satt i juli i fjor, da det ble målt 46,9 grader i Cordoba sør i landet.

Også i Frankrike er det sendt ut advarsler. I hele 16 fylker er det oransje varsel, det neste høyeste beredskapsnivået.

I den tyske byen Düsseldorf måtte en kranfører berges ned fra 25 meter etter at han mistet bevisstheten i varmen fredag, melder nyhetsbyrået DPA. 40-åringen ble brakt til sykehus og er ikke i livsfare.

Langs andre deler av middelhavskysten er det ventet temperaturer opp mot 40 grader. Det gjelder strekningen fra grensen mot Spania og opp til Marseille og Avignon. Også i Rhônedalen går det mot svært hete dager, skriver avisa Le Figaro.

Klimaendringer

Tidligere i sommer har en rekke andre land på den nordlige halvkule vært utsatt for uvanlig høye temperaturer.

Norge er ett av over 15 land hvor det er satt lokale eller nasjonale varmerekorder. Både Canada, USA, Nord-Europa, deler av Midtøsten, Kaukasus og Japan har opplevd ekstrem hete eller tørke.

– Global oppvarming har gjort dette verre, det er ingen tvil om det, sa klimaforsker Bjørn Hallvard Samset ved forskningssenteret CICERO til NTB nylig.

Hetebølgen i Canada førte til at rundt 70 mennesker mistet livet. I Japan omkom over 100 personer, kort tid etter at over 200 døde i flom.



