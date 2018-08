– Jeg satt i en stol i hagen og snakket i telefonen. Da kom gutten med Downs syndrom. Han hadde med seg en lekepistol. Jeg så at det var et lekevåpen, og at det ikke var ekte, sier Moohialdrin Ali Al Surmi (30) til Expressen fredag.

Moren til Eric fortalte torsdag til avisen at sønnen ble meldt savnet etter at han rømte hjemmefra med en ufarlig leketøyspistol.

Virket som han ville leke

Moohialdrin Ali Al Surmi forteller Expressen at det virket som Eric ville leke da han kom bort. Han prøvde å snakke med 20-åringen, men skjønte at han ikke kunne prate eller svare.

– Jeg forstod at han hadde en form for funksjonsnedsettelse ettersom søskenbarnet mitt er likedan og ikke kan prate, sier han.

Eric Torell hadde Down syndrom og var autist. Han var avhengig av tilsyn døgnet rundt, og hadde en mental alder på tre år.

Moohialdrin Ali Al Surmi anslår at Eric satt ved siden av han i omlag fem minutter, før han gikk videre til parken. Etter en stund kom 20-åringen tilbake til Al Surmi nok en gang.

– Så gikk han, og etter en stund så jeg politiet. Jeg tenkte han kanskje hadde gått seg bort og at politiet lette etter han, forteller 30-åringen.

Fikk pistol rettet mot seg

Bare minutter etter at Moohialdrin Ali Al Surmi så politiet komme, ble Eric skutt og drept.

– Plutselig hørte jeg skudd og de drepte gutten. Så jeg stilte meg opp og prøvde å forklare for politiet. Jeg sa «no, no», sier Al Surmi.

Syv tomhylser synes på et bilde fra åstedet der 20-åringen ble skutt og drept, angivelig av tre forskjellige politifolk. Tomhylsene skal ha blitt merket av krimteknikere på stedet, melder Expressen.

Da 30-åringen prøvde å fortelle politiet om Erics tilstand, hevder han at han fikk en pistol rettet mot seg.

– Jeg ble lei meg på hans vegne og prøvde å prate med politiet og forklare hans mentale tilstand, men de ga meg ingen sjanse og rettet bare en pistol mot ansiktet mitt. Jeg ble forvirret og forstod ikke hva som skjedde, sier han til Expressen, og legger til:

– Politiet rettet pistolen mot meg, så jeg hevet hendene mine. Da senket politiet pistolen og jeg senket hendene. Det var det som skjedde og det jeg så. Jeg ville forsvare han, jeg er sikker på at han bare ville leke og at politiet hadde gjort en feil.

– En ren henrettelse

Fredag formiddag uttalte regionspolitisjef Ulf Johansson, seg om hendelsen i en pressemelding. Der skriver han at hendelsen er svært tragisk for alle involverte.

Av hensyn til etterforskningen uttaler Johansson at han ikke kan gå nærmere inn på saken.

Videre skriver regionspolitisjefen at han av erfaring vet at mange vanskelige beslutninger må fattes på noen sekunder.

– Med all respekt for familien til den avdøde, går mine tanker også til de politibetjentene som også var innblandet i denne hendelsen, skriver han.

Det får moren til Eric, Katarina Söderberg, til å reagere. I et intervju med Dagbladet kaller hun hendelsen «en ren henrettelse».

– De valgte å skyte ned og drepe min sønn. Det var en ren henrettelse, kan man si – der tre menn skjøt han ned fordi han bar en lekepistol, sier hun til avisen.