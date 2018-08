Sheriff Joe Lombardo offentliggjorde fredag det etterforskerne har kommet fram til under den ti måneder lange etterforskningen av Las Vegas-massakren. Han opplyste at etterforskningen nå er avsluttet, men at det fortsatt ikke er klart hva som drev Paddock til ugjerningen.

Politiet er dessuten sikker på at det ikke finnes noen bevis for at flere personer sto bak blodbadet 1. oktober i fjor.

Ifølge Lombardo var 64 år gamle Paddock en mann som hadde gjort seg lite bemerket. Men han hadde stor spillegjeld og hadde vist tegn til at han slet med psykiske problemer.

Han ble funnet død på hotellrommet sitt etter skytingen.

22.000 mennesker

Politiet har utført flere hundre avhør og brukt tusenvis av timer på etterforskningen. Paddock var alene om å drepe 58 mennesker da han åpnet ild mot et konsertpublikum på 22.000 personer fra et rom i 32. etasje på hotellet Mandalay Bay.

Masseskytingen er den dødeligste i USAs moderne historie.

Etterforskerne har kunnet slå fast at 64-åringen på to år brukte 1,5 millioner dollar, drøyt 12 millioner kroner, deriblant penger betalt til kasinoer.

MASSAKRE: Stephen Craig Paddock skjøt hundrevis av skudd fra sitt hotellrom i 32. etasje på Mandalay Bay Hotel. Skuddene tok livet av minst 58 mennesker og mer enn 500 er såret etter angrepet. Grafikk: Roar Dalmo Moltubak/TV 2/Google Maps.

Vil unngå ansvar

Tidligere i år ble en mann som solgte 720 kuler med panserbrytende ammunisjon til Paddock, siktet av føderal påtalemyndighet. Han nekter straffskyld.

Myndighetene har slått fast at angrepet ikke har noen forbindelser til internasjonal terrorisme, men hotelleieren MGM Resorts International forsøker å få en føderal domstol til å klassifisere det som et terrorangrep og erklære at selskapet ikke har noe forsikringsansvar overfor overlevende og etterlatte.

