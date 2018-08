Langrennseliten hedret Skofterud på Blinkfestivalen

Ingvild Flugstad Østberg under minnestunden for Vibeke Skofterud før fellesstarten. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Maiken Caspersen Falla (27) vant fellesstarten over 10 kilometer under Blinkfestivalen fredag. Før rennet var det ett minutts stillhet for Vibeke Skofterud.