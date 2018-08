Mannen ble pågrepet natt til 1. januar etter at en jevnaldrende mann ble innlagt på sykehus med alvorlige stikkskader etter en krangel i Fredrikstad.

Ifølge tiltalen som nå er tatt ut, ble det brukt et hjemmelaget spyd med en påmontert kniv.

Mannen som ble stukket fikk alvorlige skader, men berget livet fordi han ble brakt raskt til sykehus.

Da episoden skjedde ved årsskiftet, uttalte politiet at det dreide seg om en krangel mellom to naboer som skal ha møtt hverandre med stikk- og slagvåpen i oppgangen. Slagsmålet ble meldt like over midnatt nyttårsaften.

46-åringen må møte i Fredrikstad tingrett i midten av oktober.

