Klokken 18.10 fikk politiet i Sør-Vest melding om at en mann er knivstukket i Stavanger sentrum.

Operasjonsleder Monica Strand, opplyser til TV 2 at gjerningsmannen stakk av fra stedet.

– Nå leter vi etter han. Det er uvisst om det er en eller flere gjerningsmenn.

Den skadde er en mann født i 1982. Strand opplyser at den fornærmede er blitt tatt hånd om av ambulanse på stedet.

– Vi vet foreløpig ingenting om skadeomfanget eller hendelsesforløpet, sier Strand.

Klokken 19.17 skrev politiet på Twitter at de fortsatt ikke har noe informasjon om hendelsesforløp eller motiv for hendelsen. De jobber nå med å avhøre vitner og finne eksakt åsted for hendelsen. De søker fortsatt etter gjerningsmannen.