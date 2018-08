Dansk politi opplyser at den 28 år gamle kvinnen havnet i et basketak med en annen kvinne i en rulletrapp i et kjøpesenter i Hørsholm nord for København.

– Under slåsskampen faller nikaben hennes av, men da vi kommer fram, har hun tatt den på igjen, sier vaktsjef David Borchersen ved Nordsjællands Politi.

Begge kvinnene er siktet for å ha forstyrret ro og orden, mens 28-åringen også siktes for brudd på tildekkingsforbudet. Det betyr at hun blir ilagt en bot på 1.000 danske kroner.

Hvis hun nekter å vedta boten, vil saken havne i retten.

Politiet har sikret seg materiale fra videokameraer i kjøpesenteret, blant annet for å kunne fastslå om den andre kvinnen med vilje rev nikaben av.

Innføringen av tildekkingsforbudet førte onsdag til demonstrasjoner i flere danske byer. En rekke demonstranter hadde da iført seg nikab og burka, men politiet hadde på forhånd varslet at de ikke ville håndheve forbudet.

Hvis en person gjentatte ganger bryter tildekkingsforbudet, stiger boten til 10.000 danske kroner.

