De siste dagene har det stormet rundt fiskeriminister Per Sandberg etter at han var på en ferieuke i Iran med Bahare Letnes som opprinnelig er fra Iran.

Tirsdag bekreftet Sandberg overfor TV 2 at de to er kjærester.

Fredag gjestet paret Dagsnytt 18 på NRK. I intervjuet forteller Letnes at uken etter at Iran-turen ble kjent, har vært vanskelig og tung.

– Mye som er blitt sagt om meg er usant, det er urettferdig, sier hun.

– Har fått dødstrusler

Overfor NRK benekter Letnes ryktene om at hun er på oppdrag for regimet i Iran.

– Helt til i forigår lo jeg bare og lurte på hvordan noen kan si sånne ting, når de ikke har noen bevis. Men siden i går har jeg vært sint, lei meg og redd fordi påstandene som kommer er så sterke, sier hun, og legger til:

– Jeg har fått dødstrusler.

Letnes sier også at hun ikke har noen tilknytning til ambassaden i Norge, til tross for at hun har vært der.

– Jeg har ingen tilknytning, jeg ble bare invitert, sier hun.

Er ikke redd

Under intervjuet blir også Sharia-lovene i Iran tatt opp, og 28-åringen mener man i Norge må slutte å blande Iran for mye med Sharia-loven.

– Iran har ikke så mye Sharia, det er det Saudi-Arabia, som har, sier hun, og forteller også at hun ikke er redd når hun er i landet.

– Jeg vet hva lovene er og jeg forholder meg til det og respekterer landets lover, sier hun.

Letnes har lagt ut bilder av seg selv på sosiale medier uten hijab mens hun har vært i Iran, men sier til NRK at hun ikke er redd for konsekvenser av dette.

– Jeg er ikke redd, jeg har gått i bikini og representert Iran i mange forskjellige missekonkurranser. Det vet det iranske regimet veldig godt, det vet ambassaden veldig godt. De er stolte av meg for at jeg har representert Iran, sier hun.

– Har ikke omgått regler

Per Sandberg har fått bred kritikk for å ha lagt årets sommerferie til Iran som privatperson, sammen med sin norsk-iranske kjæreste, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

I etterkant av Iran-turen har Sandberg erkjent at han burde ha varslet departementet og statsministerens kontor i forkant av ferieturen.

Under NRK-intervjuet poengteres det at man må være gift for å ferdes og bo sammen i Iran, og Per Sandberg får spørsmål om hvordan paret har klart å omgå reglene mens de har vært der.

– Vi har ikke omgått noen regler i det hele tatt, for vi var aldri alene. Noen spekulerer i det at vi har reist rundt omkring i landet, men det har vi ikke, det går ikke, sier han til NRK.

Sandberg sier at de ikke har bodd på hoteller under reisen, men at de kun har flyttet seg mellom private hjem.

– Vi gikk jo sammen på gaten, men vi var aldri alene, sier han.

Etter Iran-turen har flere kritisert fiskeriministeren for at han hyller Iran, men han mener det er å dra det langt å påstå at han hyller regimet.

– Iran er et flott land og et flott folk, det må ikke kobles opp mot at jeg er en tilhenger av regimet eller styresett, sier han.

Samtidig sier han at det er like lite sannhet i beskyldningene om at Letnes har tilknytning til regimet i Iran.

– Det eneste Bahareh har gjort er å hjelpe en NRK-journalist å lage en reportasje om Iran. Ellers er de tingen kontakt i det hele tatt, men når det fremstilles på denne måten må man forstå at eksil-Iranere, mine partikolleger og andre blir skeptiske.