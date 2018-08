Syv tomhylser synes på et bilde fra åstedet der Eric Torell (20) ble skutt og drept, angivelig av tre forskjellige politifolk, natt til torsdag. Tomhylsene skal ha blitt merket av krimteknikere på stedet.

Det melder Expressen.

På et bilde tatt av en privatperson, kan man også se Erics mørke lekepistol som han bar da han ble skutt og drept.

Politiet har så langt kun sagt at det ble avfyrt to-tre skudd mot 20-åringen, men har fredag ikke ønsket å kommentere opplysningene om flere tomhylser.

Ifølge vitner Expressen har snakket med i nabolaget, ble det avfyrt flere enn tre skudd, minst seks.

– Det hørtes ut som fyrverkeri av noe slag, høyt, det var mange skudd. Jeg hørte bare «bam, bam, bam, bam», sier nabo Carl Mårn (49) som bor i bygården der hendelsen skjedde i Vasastan i Stockholm.

Downs syndrom og autist

Eric Torell har Down syndrom og er autist. Han er avhengig av tilsyn døgnet rundt, og har en mental alder på tre år.

Søsteren Elsa Torell og moren Katarina Sönderberg i et intervju torsdag at de ikke kan fatte at politiet skjøt og drepte ham.

20-åringen hadde rømt hjemmefra natt til torsdag, og hadde tatt med seg en lekepistol.

Statsadvokat Martin Tidén ved spesialenheten som etterforsker saken, bekreftet fredag at flere politifolk løsnet skudd da 20-åringen ble skutt i hjel.

«Mannen hadde en våpenlignende gjenstand, og da politifolkene opplevde situasjonen som truende, åpnet man ild», skriver han i en uttalelse.

Torell ble skutt ved 04-tiden, og ble erklært død på Karolinska sykehus klokken 05.15. Litt senere banket politiet på døren hos moren.

– Du kan se på en mils avstand at han har Downs syndrom. Det går ikke an å ta feil av det. Hvorfor måtte de skyte ham? spør moren seg.

Melding fra kvinne

Spesialenheten for politisaker i Sverige etterforsker nå hva det var som skjedde da den unge mannen ble skutt og drept.

Ifølge Dagens Nyheter skal politiet ha dratt til stedet natt til torsdag etter melding fra en kvinne som fortalte at en voldsdømt mann var på vei mot henne for å drepe henne.

Innsatsstyrken skal ha vært på vei da de tre politifolkene skjøt mot 20-åringen, ifølge politiet da det oppsto en truende situasjon.

Sveriges statsminister Stefan Löfven kaller saken dypt tragisk.

– Det gjør veldig, veldig vondt. Jeg kan selvfølgelig ikke kommentere ettersom en etterforskning fortsatt må gjøres, men det er så dypt tragisk, sier Löfven til nyhetsbyrået TT.