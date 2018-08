Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har fått bred kritikk etter at han la årets sommerferie til Iran som privatperson sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Tirsdag bekreftet Sandberg overfor TV 2 at han er kjæreste med 28-åringen.

Skal flytte sammen

Tidligere fredag meldte TV 2 at Per Sandberg og Bahareh Letnes bor sammen i statens leilighet på Gimle, etter at Fiskeribladet skrev at flere sikre kilder hadde bekreftet dette overfor dem.

Sandberg tilbakeviser imidlertid dette overfor TV 2.

– Jeg registrerer at det er flere som har slått fast at Bahareh har flyttet inn til meg, men hun er altså folkeregistrert på et helt annet sted. Men sånn som debatten går nå er det kanskje like greit å flytte sammen, jeg vet ikke?

– Ja, vi skal flytte sammen, men vi har ikke gjort det ennå, repliserer Letnes.

– Hva skjer med fremtiden nå?

– Det vil sikkert blåse noen dager til, så får vi håpe at det roer seg ned litt, sier Sandberg, som forteller at paret ser lyst på fremtiden.

– Vi trives veldig godt sammen og har mange gode diskusjoner, også litt om politikk innimellom, men mest om kultur. Og så får vi håpe og tro at vi får en stabil og normal hverdag sammen fremover, sier han.

Baharet Letnes har de siste dagene blitt en offentlig person i Norge. Det synes hun er helt greit.

– Jeg har vært litt offentlig tidligere, det takler jeg fint og jeg håper at folk tror på det jeg sier, sier hun.

Får trusler

Letnes forteller at paret har fått en del negative tilbakemeldinger, men at folk flest støtter paret.

– Det er vi veldig glade for og takker for, sier hun.

Under et intervju med Dagsnytt 18 på NRK fredag, fortalte Letnes at hun har fått dødstrusler. Overfor TV 2 vil hun ikke gå nærmere unn på hva slags trusler dette er.

– Vi som har holdt på med politikk og er i det offentlige rom hele tiden, vet hvordan vi skal håndtere denne type trusler når de kommer, og det blir også gjort i forhold til Bahareh nå, sier Sandberg til TV 2, og legger til:

– Heldigvis vet vi at mange av disse truslene er ubegrunnede. Det er mange reaksjoner der ute og sosiale medier flyter over av debatt med påstander og usannheter, og derfor er det viktig for oss nå å få lov til å gjøre tilsvar og fortelle fakta.​

– Rett og slett farlig

Til TV 2 sier Bahareh Letnes at den siste tiden har vært vanskelig og tung.

– Det vanskeligste har vært at folk kommer med påstander om meg som er helt usanne, og det synes jeg er litt trist, sier hun.

Nå mener paret det er helt nødvendig å stå frem sammen, for å fortelle det de mener er fakta om forholdet og den mye omtalte Iran-turen.

– Som Bahareh sier, er det påstander der ute nå, om at hun er en mellomkvinne og har et nettverk som går inn i iranske myndigheter og regimet der, og det er ikke bra. Det er rett og slett farlig når slike usannheter får feste seg, mener Sandberg.

Fiskeriministeren benekter at Letnes har noen kontakter i det iranske regimet.

– Hun har et sterkt kontaktnett når det gjelder kultur, og det er jo fordi hun blant annet i samarbeid med ambassaden, har arrangert en rekke konserter, filmvisninger og så videre i Norge. Hun har til og med bistått en NRK-journalist for å lage en reportasje om Iran, sier han.

28-åringen avkrefter også at hun har noe forhold til, eller kontakter i det iranske regimet.

– Jeg har bare meget god kontakt innen kultur, og det er fordi jeg er en kulturperson. Jeg vil vise iranske filmer i Norge og til nordmenn fordi jeg vet at det er mange nordmenn som liker å se filmer fra andre land for å lære mer og se nye ting, sier Letnes.

Blir invitert til ambassaden

Letnes sier til TV 2 at hun har tro på å handle med og ha kontakt med folk i diktatoriske land, for å hjelpe dem på veien mot demokrati.

– Det er min måte å lære folk om demokrati. Og det iranske regimet vet veldig godt at jeg ikke liker alle deres regler og det de står for, og de respekterer meg og alt er greit, sier hun.

– Men du er velkommen til ambassaden, ligger det noe i det – regner de med støtte tilbake?

– Ambassaden vet godt hva målet mitt er. De vet at jeg er en kulturperson og derfor inviterer de meg til forskjellige feiringer, sier hun, og legger til:

– I Norge, i et demokratisk land, har jeg rett til å feire ting jeg liker.

Forstår kritikken

Etter Iran-turen la Sandberg ut en Facebook-status, som av mange har blitt tolket som at han er en støttespiller av regimet i Iran, noe hans selv benekter hardnakket.

– De som kjenner Per Sandberg vet at både styresettet i Iran og en rekke andre land, er akkurat det jeg jobber imot hver eneste dag som politiker, sier han, og legger til:

– Men det betyr ikke at man ikke kan snakke frem landet og snakke frem folket. Vi kan ikke snu ryggen til folket i slike regimer, vi må bistå dem.

Har ikke vurdert å trekke seg

Torsdag sa Mazyar Keshvari (Frp) til NRK at Per Sandberg burde vurdere å trekke seg fra alle verv i partiet. Sandberg sier til TV 2 at han har snakket med Keshvari, og at han forstår reaksjonene fra både ham, Christian Tybring-Gjedde, og flere eksil-Iranere i Norge.

​​– Det var med bakgrunn i det at jeg snakket opp landet og folket. Men jeg tror jeg har vært ganske tydelig på at jeg ikke har noen intensjon, og aldri kommer til å ha noen intensjon, om å snakke opp regimet i Iran.​

– Har du tenkt tanken om å trekke deg som statsråd?

VERNER NESTLEDEREN: Siv Jensen sier Per Sandberg må ta lærdom av det som har skjedd. Foto: TV 2

– Nei, det har jeg ikke. Jeg skjønner godt den kritikken jeg får, både i forhold til at jeg ikke varslet og at jeg hadde med jobbtelefonen. Jeg er i en situasjon hvor jeg har vært helt avhengig av å kommunisere med Norge uansett hvor jeg har reist – det er en privat affære – men det er ingen unnskyldning. Jeg har brutt noen retningslinjer og det har jeg sagt klart og tydelig i fra om til statsministeren og partilederen om, at ikke vil skje igjen, sier Sandberg.

Leder i Fremskrittspartiet, Siv Jensen, verner om Sandberg som nestleder i partiet, men sier til TV 2 at han må ta lærdom av det som har skjedd.

– Per Sandberg har erkjent at han har brutt disse reglene, både i forhold til å ha tatt med seg telefon og i forhold til å ikke ha varslet på forhånd. Det er bra at han har erkjent det, det er viktig at han tar lærdom av det, og at det ikke skjer igjen, sier hun.