Tidligere denne sommeren ble vi kjent med åtte unge, single nordmenn i serien «Singel» på TV 2 Sumo. Våren 2018 fikk de et oppdrag om å filme alt som skjer, døgnet rundt.

I løpet av de 24 episodene, fikk vi være med på deres oppturer og nedturer i livet som singel og ung i Norge i 2018.

En av personene vi blir kjent med i serien er 28 år gamle Martine Onstad fra Bergen.

Onstad jobber som programleder i P5 i Bergen. I tillegg til å ha podkasten «sexløs og singel-ish», har bergenseren skrevet en bok om kjærlighetssorg med navnet «Singelskadet».

Avstandsdating

I serien er Onstad på jakt etter en mann etter fem år som singel. En mystisk 35-åring blir nevnt flere ganger med jevne mellomrom. Ettersom han ønsker å være anonym, har Onstad valgt å kalle han for «Mister A» i serien.

– Han er veldig privat. Han har ikke Instagram og fikk seg Facebook for bare to år siden. Så har du meg som «over-deler» alt jeg gjør, forteller 28-åringen til TV 2.

Siden september i fjor har de to datet av og på. På denne tiden bodde han i Trondheim og hun i Bergen, noe som gjorde at de ikke så hverandre så ofte.

Har kjøpt hus

I seriens siste episode avslører hun at de nå er et par og at han flytter til Bergen for å være med hun.

Fredag kveld gjestet Onstad God sommer Norge sammen med Tom Bråten, som også var å se i serien. Onstad forteller til TV 2 at de ble et par rundt 17. mai og stolte huseiere og samboere om lag to måneder senere.

​– Etter alle disse opp- og nedturene, så har han nå flyttet til Bergen. Han tok med seg alle tingene sine og nå har vi kjøpt et hus i Bergen.

Onstad legger ikke skjul på at overgangen har vært stor.

– Det er kjemperart. Jeg har hatt flere panikkanfall! Det å gå fra å bare være meg til å være to, det er stort. Jeg har aldri bodd sammen med noen før, så dette blir utrolig spennende.

Endret datingstrategi

Onstad sier til TV 2 at hun endret datingstrategi etter fem år som singel.

– Jeg skjønte at man ikke kunne se etter en viss type. Jeg begynte heller å se etter verdier som respekt, lojalitet og ærlighet. Så lenge en mann har disse kvalitetene, er han en drømmemann i mine øyne.

Både Onstad og Bråten sier de har fått bare positive tilbakemeldinger etter at serien ble publisert på TV 2 Sumo.

– Jeg syns det er veldig gøy at folk kjenner seg igjen og at de setter pris på at vi er så åpne. Det er viktig å huske på at ingen er alene om å føle seg alene eller alene om å finne finne mannen i sitt liv, forteller Onstad til TV 2.