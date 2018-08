Departementets innstilling til ny utbygging av E39 ble presentert av statsråden fredag.

Tidligere forslag for utbygging av strekningen har vært to- og trefelts vei med 90-grense, men dette er nå erstattet av en full fire felts motorvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

– Arbeidet med planleggingen har tatt tid da man har gjort store forbedringer i prosjektet underveis. Nå skal vi bygge en langt mer fremtidsrettet vei, men det har også medført en del ekstraarbeid. Jeg mener det er vel anvendt tid i et generasjonsperspektiv, sier Solvik-Olsen i en pressemelding fra departementet.

Veien skal gå som en indre korridor mellom Lyngdal Vest og Sandnes. Målet har vært å redusere ulykker og korte ned kjøretiden mellom Stavanger og Kristiansand.



Det har vært vurdert å legge veien lenger ut mot kysten slik at flere jærkommuner kunne vinne på ringvirkninger fra den nye transportåren, men dette har likevel ikke blitt valgt.

– I arbeidet til Statens vegvesen viste det seg likevel at ytre og midtre korridor ville gitt høyere kostnad og samtidig gjort reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger lenger. Selv om Jærlinjen har positive effekter for kommunene på Jæren, så forsvarte den ikke ulempene for øvrige trafikanter og skattebetalerne, sier samferdselsministeren.

