Tottenham har blitt koblet til Aston Villa-stjernen Jack Grealish (22) hele denne sommeren.

Det ble tidlig rapportert at Daniel Levy ønsket å dra nytte av Birminham-klubbens økonomiske problemer og sikre seg stortalentet under markedspris, men etter at milliardærene Nassef Sawiris og Wes Edens overtok styringen på Villa Park er ikke klubben lenger desperat etter å selge arvesølvet.

Fredag sier Aston Villa-manager Steve Bruce at Nord-London-klubben er langt unna en eventuell Grealish-overgang.

– Vi vet alle hvordan fotballen er, men for øyeblikket har ikke Spurs vært i nærheten av noe eierne er villig til å vurdere. Det er ingenting å diskutere for øyeblikket, siden de ikke er i nærheten av det beløpet de krever, sier Bruce til Sky Sports.

Selv om ryktene rundt den mulige Grealish-overgangen har svirret hele sommeren, har ikke Tottenham lagt noe konkret på bordet.

– Jeg tror ikke vi har mottatt et formelt bud. Det har vært diskusjoner, og det har holdt på hele sommeren. Den ene tingen de nye eierne har gjort klart, er at ingen er til salgs, sier Bruce.

Det betyr at Villa må få et bud som er for godt til å si nei til.

– Vi ønsker ikke å miste de beste spillerne våre, men de er klar over at alle har sin pris. Det beste eierne har gjort er å sørge for at ingen får gå på billigsalg. Så om noen ønsker å kjøpe våre spillere, må de punge ut og sørge for at eierne våre er komfortable med det, sier Villa-manageren.

Jack Grealish hadde sin desidert beste sesong i Aston Villa-drakten forrige sesong, og spilte en svært viktig rolle for klubben som endte på fjerdeplass i Championship.

Tottenham har foreløpig ikke signert noen spillere denne sommeren.