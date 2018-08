I 2016 skrev TV 2 om tyske Adrienne Koleszar, som ble verdenskjent over natten etter at et Instagram-bilde av henne i jobbuniform gikk «viralt».

33-åringen som holder til i Dresden, hadde fra før av en stor følgerskare i sine egne profiler på sosiale medier

Men da hun avslørte at hun jobbet som politibetjent, tok det virkelig av.

«Vær så snill, arrester meg!» skrev en ivrig Instagram-bruker den gang. En annen kommenterte at han aldri hadde gjort noe kriminelt, men at han nå ville revurdere dette.

Bytter ut uniformen

33-åringens hverdag er i stor grad preget av trening og sunt kosthold, og i løpet av de siste årene har hun hatt stort fokus på kroppen. Blant annet har hun trent hardt for å delta i bikinifitness-konkurranser.

Til tross for mange de mange tilbakemeldingene på jobben som politikvinne, har Koleszar nå bestemt seg for å bytte ut uniformen med bikini og treningstøy på heltid.

Lørdag fortalte 33-åringen i en video på sin YouTube-kanal, at hun har hatt permisjon fra politijobben siden 1. juli.

I videoen sier hun «auf viedersehen» til uniformen, og forteller at hun nå ønsker å bruke mer tid med sin familie og sosiale medier, det skriver Hamburger Morgenpost.

Instagram-stjerne

Selv om hun tar pause fra jobben, vil nok ikke økonomien bli noe som holder Koleszar våken om nettene. Gjennom sine kanaler på sosiale medier, som har svært mange følgere, vil 33-åringen antakeligvis tjene nok til smør på brødet.

Da TV 2 skrev om 33-åringen i 2016, hadde hun nesten 180.000 følgere på Instagram. I dag har tallet steget til over 500.000, mens YouTube-kanalen hennes har over 25.000 følgere.

Ifølge Koleszar selv, har hun enn så lenge ingen plan for de seks månedene hun skal være i permisjon, men hennes følgere på sosiale medier vil ikke lide noen nød.

– Jeg vil være kreativ og ta mer vare på familien min. Jeg vil også være mer aktiv på YouTube. Selvfølgelig vil jeg også ta ferie, men ikke hele halvåret, sier hun.