I timevis saumfarte hvitkledde teknikere fra Kripos det avsperrede funnstedet på Varhaug mens de jaktet på biologisk materiale og andre viktige spor.

Onsdag bekreftet politiet at den foreløpige obduksjonsrapporten slo fast at Sunniva Ødegård (13) ble drept.

13-åringen ble funnet død på en gangvei like ved et boligområde ved 03-tiden mandag morgen.

Kan få DNA-treff

En 17-åring er siktet i saken.

Nå kan genetiske analyser gi svar på om det har vært fysisk kontakt mellom Sunniva og den drapssiktede.

17-åringen nekter for å ha drept Sunniva, men erkjenner å ha vært på funnstedet.

Politiet har sikret seg DNA fra siktede og den blir matchet opp mot eventuelt DNA-materiale funnet på avdødes kropp eller på funnsted og åsted. DNA-materiale fra Sunniva, funnet på 17-åringens klær eller på andre gjenstander vil også være verdifullt for politiet.

Politiet har også saumfart boligen til 17-åringen, på jakt etter biologisk materiale som knytter ham til 13-åringen.

Det er kun ørsmå mengder biologisk materiale som trengs for å utføre DNA-analyser og som gir rettsmedisinere mulighet for å utarbeider en DNA-profil.

– Vi har sikret bevis

– Vi har sikret en del bevis, og alle bevis er selvfølgelig viktige, men jeg ønsker ikke å kommentere de bevisene vi har per nå, sier seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.



Han vil ikke utdype hvilke «bevis» politiet sitter på og om dette allerede er bevis i form av DNA-treff.

– Hvor avgjørende vil det være å få DNA-treff og når forventer dere å få eventuelle svar fra analysene?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier Dahl.

Kjapt svar

DNA-analyser som før tok ukevis, kan nå gjennomføres på timer dersom man tilstrekkelig med biologisk materiale å jobbe med. I praksis kan politiet få bekreftet «DNA-treff» allerede dager etter at de har sendt inn spormateriale til analyse.

Sunniva Ødegård ble funnet kort tid etter at hun ble drept, noe som øker mulighetene for at teknikerne sikret seg godt biologisk materiale. Pent vær fremfor kraftig nedbør som kunne skylt bort mye av eventuelt bevismateriale, har vært viktig for politiets åstedsgranskere.

Noen få celler kan være nok til å få laget en såkalt DNA-profil. Det gir politi, påtalemyndighet og forsvar et viktig redskap i arbeidet med å sikre at skyldige blir tatt og uskyldige går fri. På fagspråket kalles dette ofte et «genetisk øyevitne».

– Det kommer supplerende undersøkelser

– Underveis kommer supplerende undersøkelser som politiet fortløpende blir informert om. Vi prioriterer normalt å få unna genetiske undersøkelser så raskt som mulig, bekrefter patolog Christian Lycke Ellingsen ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Han er seksjonsoverlege ved sykehusets avdeling for patologi. Hit ble den døde 13-åringen fraktet.

Ellingsen sier til TV 2 at han ikke har vært involvert denne gang, men er klar på at det alltid – også i denne saken – blir tatt såkalte supplerende undersøkelser.

Det er Oslo universitetssykehus som utfører analyser av sporprøver, som er en prøve av biologisk materiale, for eksempel hudceller, blod, sædceller, spytt og hår.

Det er tatt blodprøve av både den drepte 13-åringen og den drapssiktede 17-åringen. Dette for å avklare eventuell bruk av legemidler og rusmidler.

Politiet vil typisk lete etter hudrester fra en gjerningsperson under neglene til 13-åringen. Området rundt halsen og hendene er også typiske steder og lete etter DNA fra en gjerningsperson.

Møtte opp – ble siktet

Under ett døgn etter at Sunniva ble funnet død, møtte 17-åringen opp hos politiet og meldte seg som vitne. Hans status ble endret til drapssiktet i løpet av kort tid.

– Vi vil forsøke å avhøre siktede på nytt tidlig neste og avhører planlegges gjennomført i Bergen, sier Dahl i Sør-Vest politidistrikt til TV 2.

17-åringen har ikke villet forklare seg etter at han fikk endret status til siktet i saken.

Det er avhørseksperter hos Kripos som fortsetter den jobben.

Dersom siktede ikke erkjenner drap og ingen vitner har sett drapet, vil DNA-bevis være av stor betydning. Men dersom analyser av biologisk materiale ikke fører til treff på 17-åringen, kan det styrke hans sak.

Taus om åsted og dødsårsak

Politiet har en formening om hvor åstedet er, men vil ikke si om det er samme sted som funnstedet.

– Det er riktig at vi har en formening om hvor åstedet er, men vi ønsker ikke å si noe mer om hvor vi tror det er, sa seksjonsleder Bjørn Kåre Dahl til TV 2.

– Når ser dere for dere at dere vil gå ut med dødsårsaken?

– Det er avhengig av hvor vi er i etterforskningen. Vi ønsker å holde på det i forbindelse med avhør av siktede og andre. Det er viktig for oss å holde på det inntil andre har forklart seg, sier han.

Sunniva skal begraves i Varhaug kyrkje fredag 10. august.