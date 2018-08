Brasilianeren har satt sine advokater på saken, etter at et brev med en forfalsket versjon av spillerens signatur dukket opp.

– Jeg har blitt informert om at et brev, angivelig signert av meg, skal ha sirkulert i fotballmiljøet, skriver Willian på sin Instagram-konto.

– I brevet står det at Mr. Denirobson Dias gir Mr. Renee Anunciacao autorisasjon til å representere meg inntil 15. august 2018. Jeg vil gjøre det klart at jeg aldri har signert et slikt brev, og jeg benekter innholdet i brevet, skriver Willian videre.

Spilleren skal ikke ha noe tilknytning til noen av de nevnte personene, som utgir seg for å være FIFA-agenter.

Willian er tilknyttet agentbyrået Kick & Run Sports, som blant annet har brasilianerne Fabinho og Gabriel Paulista i stallen.

Også norske Julian Ryerson og Birk Risa er tilknyttet agentbyrået, ifølge Transfermarkt.

Brevet, som er datert 30. juli, inneholder FIFAs logo og gir agenten tillatelse til å forhandle om en overgang for den brasilianske landslagsspilleren.

– Siden det er klare beviser på at underskriften min har blitt forfalsket og misbrukt, vil jeg informere om at mine advokater allerede er instruert om å gå frem med alle rettslige tiltak, skriver Willian.

Uteble fra trening

Willian har allerede vært mye i fokus denne sommeren. Han har lenge vært linket bort fra Chelsea. I tillegg returnerte han fra ferie fem dager for sent, og Chelseas nye trener, Maurizio Sarri, var ikke fornøyd med situasjonen. Nå skriver Sky Sports at det skal ha dreid seg om et utgått pass, og at Chelsea ikke er bekymret for Willians holdninger.

Kantspilleren skal være tilgjengelig når Chelsea møter Manchester City på Wembley søndag.