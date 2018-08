Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Jeg kjøpte nylig en Renault Zoe og investerte samtidig i noen litt store og kule felger . Forleden dag kom jeg i skade for å sneie borti en fortauskant. når jeg skulle parkere. Det endte med skikkelig opp-skrapet felg. I den forbindelse her jeg to spørsmål:

1: Hvorfor er dette så tåpelig konstruert at ikke dekket tar for støyten her? Ikke at jeg kjører bort i disse kantene i tide og utide, men jeg kjører mye og har kjørt i mange år, så dette har da også skjedd tidlugere – uten noen synlige skader, for eksempel når man lukeparkerer.

2: Hva gjør jeg med dette? Det ser veldig skjemmende ut på en nesten helt ny og fin bil og jeg vil ikke ha det slik. Mvh. Gry.

Benny svarer:

Hei Gry. Æsj, så kjedelig at dette skjer på en nesten ny bil, da. Det var jo ikke akkurat småtterier heller. Det ser ut som det går mer eller mindre rundt hele felgen – og jeg er enig med deg, dette ser ikke bra ut. Jeg hadde helt klart også gjort noe med dette om det var min bil.

Men for å svare i samme rekkefølge som du spør:

1: Det at dette så lett skjer på en del biler, har noe med felg- og dekkdimensjonen å gjøre. Denne typen skader har blitt vanligere de siste årene og om det er en fattig trøst så er det en del Tesla-eiere og andre med store hjul som opplever akkurat det samme. Hvorfor?

Jo – fordi bilene den siste tiden har fått større og større hjul, med lavere og lavere dekkprofil. Det vil si stor, bred og mye felg – og veldig liten dekkhøyde sett rett fra siden. Det gjør at dekksiden veldig ofte er både stiv og rett. Man har rett og slett ikke den "gammeldagse" buen / kurven på dekksiden mer, som ofte tok mot for dette om farten ikke var for høy. På noen dekk hadde man også en beskyttelseskant av gummi rundt der felgen sluttet.

Akkurat denne felgen har blitt veldig hakkete og stygg langs kanten.

2: Her har du to valg. Det enkleste og kanskje også det billigste i ditt tilfelle, er å bytte felg. Dekket må også av for å se om det har blitt skader innvendig. Hva denne felgen koster er jeg ikke helt sikker på, så du må sjekke det litt opp mot alternativ to, som er å få reparert skaden. Det finnes egne verksteder som reparerer felger. De kan både rette den, om det har blitt kast, og lakkere enten hele eller deler av felgen. Du nevner ikke noe om kast i felgen eller risting i rattet, så jeg antar at det kun er riper det er snakk om. Men disse ser til gjengjeld såpass dype ut at de kanskje må fylles før felgen slipes og lakkeres. Her må man ta felgen nærmere i øyesyn for å kunne gi en riktig pris.

Det som er felles for begge disse alternativene er de, dessverre. kommer til å koste deg en flere tusen kroner... Så vi får bare holde tunga rett i munnen når vi er ute å kjører slik at vi i størst mulig grad unngår dette.

Uansett: lykke til med både bil og felger!

Les også: ​Fortvilet eier. – Bilen har blitt et pengesluk​

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: 5 ting mange gjør feil i sommervarmen

Video: Med denne doningen slipper man fortauskantene