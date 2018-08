Per Sandberg (Frp) har fått bred kritikk for å ha lagt årets sommerferie til Iran som privatperson, sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

– Jeg orienterte departementet dagen etter at jeg ankom Iran, og Statsministerens kontor dagen derpå, opplyste Sandberg til NTB tirsdag.

– Brøt regelverket

Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at fiskeriministeren brøt regelverket, og at han hadde forstått at det hadde vært et brudd.

Dette erkjente Sandberg selv overfor Dagens Næringsliv på torsdag.

– I ettertid ser jeg at jeg burde varslet i forkant, sa han.

Flere har stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene som ble gjort i forkant av ferieturen. Sandberg har opplyst at han vurderte sikkerheten selv, og viser til at han var på besøk i Iran i 2016.

Fredag skriver Fiskeribladet at flere sikre kilder har bekreftet at Per Sandberg bor sammen med Bahareh Letnes i statens leilighet på Gimle.

– Naivt, men alvorlig

Etterretningsekspert og tidligere leder for Etterretningens avdeling E14, Ola Kaldager, sier til avisen at det hele ligner en dårlig spionroman.

– Hvis hun er involvert i iransk etterretning, er det nok fest i hovedkvarteret i Iran. Det er nesten sånn at du ler av det, og det tyder på sterkt redusert vurderingsevne. Det er så banalt og naivt, men det er alvorlig. PST må ha dette under oppsikt, ellers gjør de ikke jobben sin, sier Kaldager.

Fiskeribladet skriver at verken Per Sandberg eller statsminister Erna Solberg vil kommentere saken. Bahareh Letnes har ikke besvart avisens henvendelser.

Per Sandberg har ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Innrømmer ny mobiltabbe

Fredag kommer det frem at det ikke bare er til Iran at Sandberg har hatt med seg jobbtelefonen sin. Overfor Dagens Næringsliv bekrefter Sandberg at han også hadde med seg – og brukte – jobbtelefonen på en reise til Kina sist i mai i år.

– Ja, det var nok en feil, skriver Sandberg i en tekstmelding til avisen.

Ifølge de åpne trusselvurderingene fra E-tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fremheves Russland, Kina og Iran som land som aktivt utfører spionasje mot Norge. Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier til DN at Kina regnes som et høyrisikoland.

