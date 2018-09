De aller første bilene var kanskje mer statussymboler og nymotens unødvendige greier – enm praktiske framkomstmidler og arbeidsredskap.

Men ting skjedde fort. Helt siden bilismens "litt utpå dagen" ble de praktiske bilene viktigere og viktigere. Den aller første pickupen kom fra Ford i 1913 – i USA, så klart.

Siden har pickupene tatt en sterk posisjon i bilmarkedet, som kjøretøyene som er noe midt mellom en lastebil og en personbil.

Kommer etter i Norge

I USA har de helt siden 50-tallet vært et viktig segment og i alle fall på landsbygda biler for "hvermansen". Her i Norge har man også smått om senn begynt å få øynene opp for biltypen med det praktiske lasteplanet.

Totalt har det blitt registrert nesten 2.500 pickuper her hjemme så langt i år og totalmarkedet har økt med mer enn 16 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Den modellen med størst salgsøkning i 2018 er Isuzu D-max med hele 55,1 prosent. Den er også Norges mest solgte pickup i både mai, juni og juli.

Så nyttekjøretøyprodusenten fra Japan har virkelig slått an i Norge, i et marked med tøffe og krevende konkurrenter. Først og fremst legenden Toyota Hilux, men de siste årene også VW Amarok som en svært tøff konkurrent. Mens Nissan Navara, Mitsubishi L200 og Mercedes X-Klasse alle også kjemper om markedsandeler her.

Isuzu D-Max selger svært godt om dagen og finnes i flere ulike utgaver.

Isuzu D-Max hadde Norgeslansering for 11 år siden, og har siden solgt jevnt og trutt.

Går vi noen tiår tilbake i tid, solgte Isuzu flere modeller i Norge, også personbiler. Men nå er det kun pickup som gjelder.

Isuzu Motors Limited ble for øvrig etablert helt tilbake i 1916. Den første lastebilen ble produsert så tidlig som i 1922, og den første pickupen kom i 1963, siden da har det blitt solgt mer enn 6,5 millioner av dem på verdensbasis.

