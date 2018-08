Fredag kom nyheten om at Ingrid Espelid Hovig er død, 94 år gammel.

Wenche Andersen er fjernsynskokk i innslaget «Wenches kjøkken» på God Morgen Norge, og har kjent Hovig siden starten av 70-tallet.

– Det er på grunn av henne at jeg er der jeg er i dag. Hun var et forbilde, sier Andersen til TV 2.

Fra Andersen var liten fulgte hun Hovig gjennom programmer på TV, og skrev ned oppskriftene hennes i en notatblokk.

– Jeg viste henne notatblokken en gang, og da ble hun rørt. Hun syns det var veldig, veldig fint, sier Andersen, som har brukt oppskriftene gjentatte ganger.

– Fantastisk dame

De to kokkene har vært på flere turer og kurs sammen, og Andersen ble i 2004 tildelt Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris. Tidligere jobbet de sammen på Fjernsynskjøkkenet.

– Vi har hatt det mye moro sammen, hun hadde så fin humor, sier Andersen.

Hun forteller at Hovig ble gjenkjent uansett hvor de var, og hadde en enorm tålmodighet med alle som ønsket å hilse på.

FORBILDE: Ingrid Espelid Hovig var et forbilde for Wenche Andersen. Her fra God jul Norge på TV 2. Foto:

– Hun tok det aldri for gitt å bli gjenkjent, og ble like overrasket hver gang. hun var en fantastisk dame, sier Andersen.

Ujålete person

Hovig ble født 3. juni 1924 på Askøy utenfor Bergen, og var et av de aller første TV-ansiktene i Norge.

Ingrid Espelid Hovig startet opp i NRK allerede i 1956, da det kun var prøvesendinger. Torsdag 22. mars 1956 tilbredte Hovig «Sild og silderetter» for seerne.

Hovig, som er kjent som hele Norges matmor, ble kjent for hele landet da hun var programleder for Fjernsynskjøkkenet fra 1965 til 1998. Hun ledet over 300 sendinger av programmet.

Andersen deltok på 90-års dagen til Hovig, og forteller at kokken beholdt den gode humoren til siste slutt.

– Hun var en ujålete person som kom godt overens med alle. Alt fra skoleelever til store internasjonale kokker, sier Andersen.

– Hun var som en mor

Arne Brimi ble kjent med Hovig i 1985, og sier hun har vært som en mor siden den gang.

SØNN: Arne Brimi var som en sønn for Ingrid Espelid Hovig. Foto: Knut Falch / Scanpix

– Hun «adopterte» mange av kokkene i Norge, og vi ble som noen sønner alle sammen, sier Brimi til TV 2.

I 2014 ble boken «90 retter» gitt ut. Boken er et samarbeid mellom 30 av kokkene som har stått Hovig nærmest, og ble gitt ut i forbindelse med hennes 90-årsdag. Brimi var en av kokkene som bidro til boken.

– Hun var en fenomenal dame. Du måtte ikke møte Ingrid ofte, du visste at hun var der, sier Brimi.

Han forteller at det er vanskelig å sette ord på hvem Hovig var som person, men at han ikke kan tenke seg at det finnes noen som har noe negativt å si om henne.

– Å ha henne som mentor og mor var helt spesielt. Vi var så heldige som fikk lov til å oppleve det, sier Brimi, og legger til:

– Hun var et samlepunkt for oss alle. Hun tok oss under sine vinger, på sin måte.

Også Arne Hjeltnes var en av Hovigs kokkesønner. Han har kjent henne siden tidlig på 90-tallet, og hadde kontakt med henne til det siste. Han forteller at hun alltid var i godt humør, og var blid til siste slutt.

NÆR: Det var Arne Hjeltnes som hadde idéen til boken «90 retter». Foto: Berit Roald / NTB Scanpix

– Alle kokker i Norge var veldig nær Ingrid. Hun brukte all sin tid og hele sitt liv i matbransjen, sier Hjeltnes.

Da han jobbet i sjømatrådet i Hong Kong i 2003 kom Hovig ned for å lage lutefisk, og tok med seg lefser og flatbrød i kofferten. Hun deltok også på den årlige store lutefiskmiddagen i Singapore 16 år på rad.

«No har me juksa litt»

Spesielt godt kjent ble vi med frasen «no har me juksa litt», som ble brukt da diverse triks ble tatt i bruk for å rekke å gjøre ferdig matretten som ble tilberedt i løpet av programmet, som varte en halvtime.

Humortrioen KLM og Trond Kirkvaag parodierte henne gjentatte ganger. Det var også Kirkvaag som fant på begrepet «No har me juksa litt», men Hovig skal ha likt parodien så godt at hun stjal uttrykket fra komikeren, ifølge Bergensavisen.

Hun har også gitt ut over 50 kokebøker, og mottatt en rekke priser i Norge og internasjonalt for sitt arbeid med mat og ernæring.

I 1994 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.