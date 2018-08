Han skal ikle seg Dimension Data-drakten fra nyåret, og kommer til å bli en viktig mann for laget i klassikerne.

Denne sesongen har han syklet for Astana, og har vunnet Amstel Gold Race og Omloop Het Niewsblad, i tillegg til at han tok en sterk fjerdeplass i Flandern rundt.

Dansken imponerte også stort i årets Tour de France.

– Han er en utrolig solid rytter som kan brukes i all slags terreng. Han er god i Ardenner-klassikerne, god på brostein og en solid etapperytter, sier TV 2-ekspert Mads Kaggestad.

– Ikke så leveringsdyktig som han burde

Spørsmålet er hva det får å si for Edvald Boasson Hagens rolle i laget. TV 2 har tidligere meldt at nordmannen kun er få detaljer unna å signere en kontraktsforlengelse med en sørafrikanske laget.

Etter at laget ikke hadde noen suksess i årets Tour de France, mener Brian Nygaard, ekspert i dansk TV 2, at laget trenger en ny spydspiss.

– Da de kom opp på World Tour-nivå kastet de masse penger etter å få det siste ut av Marc Cavendish’ karriere, og å vinne noen sykkelløp med Edvald Boasson Hagen. Begge deler har på en måte hatt sin utløpsdato. Jeg tror fortsatt at Boasson Hagen kan få resultater, men han er ikke så leveringsdyktig som han burde være. Derfor tror jeg Valgren får frie tøyler til å definere hvilken kapteinsrolle han vil ha. Han blir deres nye største navn, sier Nygaard til dansk TV 2.

– Utfordrer Edvald i hans rolle

Mads Kaggestad mener imidlertid at signeringen av Valgren ikke trenger å være negativ for Boasson Hagen.

– Jeg tror ikke man skal se på det som noe negativt, det kan være at samspillet mellom dem kan være bra og være med på å gjøre Edvald bedre, sier han.

Han legger likevel ikke skjul på at signeringen av Valgren kan få stor betydning for nordmannens lederrolle i laget.

– Det klart at det utfordrer Edvald i hans rolle i Dimension Data. Jeg tror intern konkurranse kan være bra for ham. Lagkamerater på Valgrens nivå kan være bra for Edvald og laget om de løfter hverandre. Dimension Data vil uansett ikke være laget som skal til klassikerne for å kontrollere. Om han og Edvald angriper annenhver gang kan det være en fordel, mener Kaggestad.

– Et stor løft inn mot klassikerne

Både Valgren og laget er henrykt og håper på et klassikereventyr til våren.

– Jeg er henrykt over å komme til Dimension Data. Det er en stor mulighet for meg å gå til et lag som er ivrig etter å bygge opp klassikerlaget sitt. Jeg ser virkelig frem til å jobbe med guttene på laget og jeg ser en stor fremtid der for meg selv, sier dansken.

Douglas Ryder i Team Dimension Data er henrykt over å ha sikret seg en så sterk klassikerrytter.

– At Michael kommer til oss er et stort kupp for Team Dimension Data. Han har vært en av de mest fremtredende rytterne i 2018, med seirene tidlig på året og virkelig sterke prestasjoner i Critérium du Dauphiné og Tour de France, sier han.

– At Michael signerer er nok et skritt på vår reise mot toppen i sykkelsporten, og det gir spesielt et stort løft inn mot klassikerne, fortsetter Ryder.