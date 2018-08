Ingrid Espelid Hovig (94) er død

Det bekrefter Gyldendal forlag overfor TV 2.

– Den lille, vevre matkjerringa med urkraften, kunnskapsformidleren, TV–personligheten og forfatteren Ingrid Espelid Hovig døde fra oss i dag i sitt 94. år, sier Lars Røtterud, som har vært forlegger for bøkene hennes, i en pressemelding fredag.

Pressemeldingen er sendt ut på vegne av Hovigs nærmeste, venner og familie.

Røtterud er også en nær venn av Hovig. Hun har tidligere sagt at han er som en sønn for henne.

– For meg er det et uerstattelig menneske, både personlig og profesjonelt, som er borte, sier Røtterud til TV 2

Hele Norges matmor

Hovig ble født 3. juni 1924 på Askøy utenfor Bergen, og var et av de aller første TV-ansiktene i Norge.

Ingrid Espelid Hovig startet opp i NRK allerede i 1956, da det kun var prøvesendinger. Torsdag 22. mars 1956 tilbredte Hovig «Sild og silderetter» for seerne.

Hovig, som er kjent som hele Norges matmor, ble kjent for hele landet da hun var programleder for Fjernsynskjøkkenet fra 1965 til 1998. Hun ledet over 300 sendinger av programmet.

50 KOKEBØKER: Ingrid Espelid Hovig skrev over 50 kokebker. Her viser hun fram Den Rutete Kokeboken på Oslo Bokfestival i 2014. Foto: Roald, Berit/Scanpix

Spesielt godt kjent ble vi med frasen «no har me juksa litt», som ble brukt da diverse triks ble tatt i bruk for å rekke å gjøre ferdig matretten som ble tilberedt i løpet av programmet, som varte en halvtime.

Humortrioen KLM og Trond Kirkvaag parodierte henne gjentatte ganger. Det var også Kirkvaag som fant på begrepet «No har me juksa litt», men Hovig skal ha likt parodien så godt at hun stjal uttrykket fra komikeren, ifølge Bergensavisen.

Hun har også gitt ut over 50 kokebøker, og mottatt en rekke priser i Norge og internasjonalt for sitt arbeid med mat og ernæring.

I 1994 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

– Et unik menneske

Røtterud sier at Hovig var et unikt menneske.

– Med henne går et unikt menneske ut av tiden og vi står tommere tilbake, men for et liv og for en livsgjerning. Vi er takknemmelige og ydmyke for alt hun utrettet, og imponert over alle menneskene hun gledet og viste omsorg for. Vi som sto Ingrid nær minnes først hennes varme, herlige latter, nysgjerrighet, deilige optimisme, og alt det gøyale vi har opplevd sammen: Livet, sier Røtterud.

Wenche Andersen, som er kokk i God Morgen Norge og mottok Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris i 2004, sier at hun kjente Hovig veldig godt.

– Det er vel på grunn av henne at jeg er der jeg er i dag med den jobben jeg har. Har fulgt henne siden jeg var en bitteliten jente. Hun var et forbilde for meg, sier hun til TV 2.