Det betyr at han har skrevet under for ytterligere to år. Hans gamle kontrakt hadde utløp etter 2020/21-sesongen.

– Jeg vil takke fansen for måten de ønsket meg velkommen på. Å komme til Manchester City er den beste avgjørelsen jeg har tatt i mitt liv. Her har jeg vokst både som spiller og person, sier 21-åringen til Citys nettsted.

Gabriel Jesus ble hentet til Manchester City fra brasilianske Palmeiras i januar 2017. Han står med 24 mål på 53 kamper for de lyseblå. Unggutten bidro til at City vant både Premier League og ligacupen sist sesong.

– Gabriel er utvilsomt et av de beste spisstalentene i verden, så det er stort for oss at han har bundet framtiden sin her, sier Manchester Citys fotballdirektør Txiki Begiristain.

Pedro forlenget



Ogås Chelseas Pedro har forlenget kontrakten sin. Han legger til ett år på kontrakten som opprinnelig utløp etter denne sesongen. Spanjolen er dermed bundet til Stamford Bridge-klubben ut 2019/20-sesongen.

Chelsea opplyste om forlengelsen på sine nettsider fredag formiddag.

– Jeg er glad for å være her. Det er viktig for meg bli værende i Chelsea for her er jeg komfortabel, sier Pedro.

31-åringen kom til London-klubben sommeren 2015. Da ble han hentet fra Barcelona.

– Vi er glad for å ha sikret oss Pedro i ett år til. Han har vist at han har kvaliteter, og vi ser fram til at han fortsetter å skinne under Maurizio Sarri, sier Chelsea-direktør Marina Granovskaia.

Pedro står med 28 mål og 131 kamper for Chelsea. Han har vunnet både Premier League og FA-cupen i løpet av sine tre første år i klubben.

