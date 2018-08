Bermuda-triangelet, eller «dødens triangel», er et kallenavn for området mellom Puerto Rico, øyriket Bermuda og sørenden av Florida.

Det rundt 2,5 millioner kvadratmeter store triangelet begynte å bli beryktet på starten av 1900-tallet, etter at medier skrev historier om unormalt mange skipsforlis i området.

En artikkel i New York Times har hevdet at minst 50 skip har sunket der de siste 500 årene, i tillegg at minst 20 fly har forsvunnet sporløst.

Trolldom og romvesener

I den samme artikkelen går det frem at navnet «Bermuda-triangelet» ble lansert av Vincent Gaddis i 1964, men at mystikken rundt området startet mye tidligere. Blant annet skal selveste Christofer Columbus i dagboken sin ha fortalt om merkelige lys, og et glimt av flammer som falt mot i havet.

Andre sjømenn gjennom historien har beskrevet seilbåter som er fanget for alltid på et hav uten vind, omringet av andre skipsvrak som har lidd samme skjebne. Men at Bermuda-triangelet har skapt problemer for framdriften til ulike skip, er nok snarere et resultat av havstrømningene i Nord-Atlanteren, enn noe overnaturlig.

I 1945 forsvant fem fly fra det amerikanske militæret, etter at de tok av fra Fort Lauderdale for en øvelsesflyvning. Verken flyene eller noen av 27 mennene om bord ble noen gang sett eller hørt igjen, og i rapporten fra sjøforsvaret stod det at flyene var borte «som om de hadde flydd til mars».

Denne hendelsen la på ingen måte noen demper på mystikken som svirret rundt det trekant-formede området. Fly og båter som har forsvunnet i området er blitt koblet til både utenomjordisk aktivitet og ren og skjær trolldom.

EVIG MYSTERIUM: Et kart fra avisen Chicago Tribune fra 1979 viser Bermudatriangelet. (AP Photo)

Men selv om det er spennende å tenke at det foregår noe overnaturlig øst for Florida, er det nok mer sannsynlig at forsvinningene har sammenheng med det ekstreme været som ofte herjer i området.

Monsterbølger

Mange teorier er blitt presentert gjennom tidene, men britiske vitenskapsmenn mener nå de sitter på det endelige svaret på hvorfor skip plutselig har blitt borte, skriver danske BT, som siterer Vice og flere andre medier.

Eksperter ved University of Southampton har konkludert med at skip har blitt sugd inn i havet av bølger på over 30 meter, kalt «rogue waves».

Disse monsterbølgene oppstår nærmest spontant, og er mye større enn andre bølger i området. De ble observert for første gang av satellitter var i 1997, utenfor kysten av Sør-Afrika.

I en dokumentar på den britiske TV-kanalen Channel 5 forteller forskerne om hvordan de har gjenskapt slike bølger innendørs ved hjelp av simulatorer. Blant annet bygget forskerne en modell av skipet USS Cyclops, som ble meldt savnet i Bermuda-triangelet i 1918 og kostet 300 mennesker livet.

Skipets lette konstruksjon gjorde at det tok kort tid før vannet fikk overtaket, og derfor er det nærliggende å tro at skipet kan ha blitt delt i de to av de massive bølgene.

– Stormer fra nord og sør møtes, og hvis det i tillegg kommer en storm fra Florida, kan det dannes en potensielt dødelig formasjon av bølger, sier Simon Boxall, havforsker ved University of Southampton.

Han forklarer at bølgene er så store at de løfter båten både foran og bak, slik at midten av båten blir hengende i løse luften.

– Dermed brekker den i to. Dersom det skjer, kan båten synke i løpet av to-tre minutter, sier Boxall.

Enkel forklaring

Den australske vitenskapsmannen Karl Kruszelnicki er enig i at monsterbølgene kan være forklaringen på hvordan skip så plutselig har forsvunnet fra havets overflate.

Samtidig har Kruszelnicki tidligere kommet med en mye enklere forklaring på hvorfor Bermuda-triangelet har opplevd så mange flyulykker.

Han har nemlig påpekt at Bermuda-triangelet er et av de mest trafikkerte områdene i verden, og at det faktisk ikke er flere ulykker i området enn det som er normalt.

– Ifølge Lloyd's of London [Et britisk forsikringsmarked, red. anm.] og kystvakten i USA har det prosentvis forsvunnet like mange fly innenfor Bermuda-triangelet som det har gjort i andre deler av verden, uttalte han til News.com i 2017.