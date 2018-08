I påsken trente Casper Ruud sammen med superstjernen Rafael Nadal på Mallorca, og under Roland Garros i mai kom det en henvendelse fra teamet til Nadal.

Nå har nordmannen inngått et samarbeid med Rafael Nadal Academy by Movistar, og skal også jobbe tett med Nadal selv fremover.

– Jeg må jo si at jeg har høye forventninger. Det er jo et veldig profesjonelt opplegg de har der, og et profesjonelt team rundt Nadal. Jeg håper at jeg kan lære mye av dem, og jeg gleder meg til å reise ned dit og begynne å trene med dem etter US Open. Det er helt klart et stort steg for tennis-karrièren min, sier Ruud til TV 2.

Dermed flytter nordmannen til Mallorca i starten av september, og vil ha base der på ubestemt tid.

Tror Nadal selv har tatt initiativet

19-åringen har i lengre tid lett etter et sted der han kan få bedre matching på trening, for å ta et steg videre i karrièren.

– Vi begynte å diskutere det på starten av sommeren. Nadal har alltid vært det største idolet mitt, så det tiltrakk meg. Jeg har lett etter et sted der jeg kan reise for å trene, og jeg føler at jeg kan få det på Mallorca - der jeg forhåpentligvis kan trene en del med Nadal. Så jeg gleder meg veldig. At jeg får god motstand på hver eneste treningsøkt blir nok den største forskjellen. Selv om Nadal ikke alltid er der har de mange andre gode, og det er alltid noen som kan pushe meg litt ekstra på trening. Her hjemme har det vært mer min rolle å pushe de litt yngre på vei oppover, så jeg tror dette kan være bra for min del, mener Ruud.

I tillegg til treningsuken i påsken trente Ruud sammen med Nadal under Roland Garros i mai, og 19-åringen tror det er superstjernen selv som har tatt initiativet til å hente han inn i teamet.

– Jeg ser han av og til på turneringer, men det er jo ikke sånn at vi henger sammen og tekster og sånn. Samtidig er han jo klar over at jeg kommer, og har forhåpentligvis tatt initiativ selv til å hente meg ned til Mallorca og trene med han når det er mulig. Så han har helt klart lagt merke til meg, vil jeg tro.

Fortsetter med pappa som trener

De tre siste årene har 19-åringen blitt trent av spanske Pedro Rico (38), men i april ble samarbeidet ble avsluttet av personlige årsaker. Siden da har pappa og tidligere tennis-proff, Christian Ruud, vært hovedtrener for sønnen.

Far Christian vil fortsatt fungere som Ruuds trener, og flytter sammen med sønnen til Mallorca. Også moren Lele og Caspers ene søster blir med på flyttelasset det første året.

– At Casper får sjansen med å trene med Nadal ofte er stort. Han kan lære mye av han, og teamet rundt han. Det er ingen tvil om at teamet til Nadal har vært et av de aller beste. Casper ønsker å nå langt, og det er ikke noe bedre enn at han da kan trene med de beste i verden. Denne muligheten er helt unik, og vi håper det kan hjelpe han til å ta det neste steget, sier far.

Ruud senior trekker frem at Nadal hadde suksess etter treningsuken med sønnen i påsken.

– Vi kommer nok til å bli et godt team, og han kommer til å ha mange gode folk rundt seg. Casper er ydmyk, og arbeider hardt. Nadal vant jo en del turneringer i etterkant av den uken han trente sammen med Casper i påsken, og jeg tror han er godt likt av teamet til Nadal, understreker far.

Casper selv håper og tror teamet rundt Nadal vil respektere at faren fortsatt er hovedtreneren.

– Pappa kommer til å være en stor del av trenerteamet. Det vet de der nede også. Samtidig skal man selvfølgelig høre på hva de har å si, og jeg tror pappa også har lyst til å lære av dem, sier 19-åringen.