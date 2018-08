Den svenske gutten hadde Downs syndrom, og hadde rømt hjemmefra tidlig på morgenen.

Da tok han med seg en gammel lekepistol som han fikk til femårsdagen sin, sier moren Katarina Söderberg til Expressen TV.

Like før klokken 04 i Vasastan i sentrale Stockholm oppsto det en situasjon, som endte med at tre politifolk løsnet skudd mot ham.

– Hvorfor måtte de skyte ham?

20-åringen ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død kort tid etter. Til Expressen TV sa en fortvilt mor at man kunne se på en mils avstand at Eric hadde Downs syndrom.

– Det går ikke an å ta feil av det. Hvorfor måtte de skyte ham? spør moren og søsteren til Eric Torell.

Fredag kommenterer svensk politi hendelsen. Hverken politi eller påtalemyndighetene ønsker å gå inn på selve hendelsesforløpet.

– Av erfaring vil jeg påpeke at det er svært vanskelig å ta en beslutning i uklare situasjoner, og noen gang må avgjørelsene taes på få sekunder, sier regionsjef for politiet i Stockholm, Ulf Johansson i en uttalelse til Aftonbladet.

– Fryktelig hendelse

I pressemeldingen uttrykker politisjefen sine kondolanser til Eric sin familie.

«Natt til torsdag ble en ung mann skutt og drept i forbindelse med en politiaksjon i sentrale Stockholm. Det er en fryktelig hendelse, og mine tanker går til Eric sin familie og venner. Dette er en meget tragisk hendelse, og jeg har stor forståelse og respekt for at det som har hendt vekker sterke følelser», står det videre i pressemeldingen.

Politisjefen sier at han også tenker på politibetjentene som var involvert i hendelsen.

– Med all respekt for familien til den avdøde mannen, går mine tanker også til politimennene som var involvert i denne hendelsen, sier Johansson videre.

– Tragisk

Hendelsen blir nå etterforsket av svenskenes spesialenhet for politisaker. Det er ventet at granskningen vil ta flere uker.

Martin Tidén i påtalemyndighetene sier til Aftonbladet at det er fast rutine å granske når politibetjenter benytter seg av våpenet sitt mot en person. Ingen er så langt mistenkt for brudd på regelverket.

Påtalemyndigheten jobber nå med å innhente vitneavhør og tekniske bevis.

– Dette er en tragisk hendelse, og jeg har stor forståelse for at folk raskt ønsker få svar på hva det er som har skjedd. Det er imidlertid viktig at vi får mulighet til å gjennomføre en nøye utredning, og jeg har ingen formening om hvor lang tid dette vil ta, og hva det vil lede til, sier Tidén til Aftonbladet.