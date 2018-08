Den populære TV 2-programlederen Solveig Kloppen er kjent for å være blid og åpenhjertig på TV-skjermen.

Men på hjemmebane kan hun bli skikkelig forbanna.

Brukte 27 år på å ta lappen

I programserien «Bak rattet» blir Kloppen med programleder Linn Wiik på kjøretur for å snakke om løst og fast.

Og 47 år gamle Kloppen er en relativt fersk sjåfør.

– Jeg har hatt lappen i to år og to måneder. På mandag, ler hun.

Hun har nemlig brukt litt mer tid enn det som er vanlig for å ta førerkort.

– Jeg hadde nesten lappen da jeg var 18. Og jeg har prøvd flere ganger, men jeg har egentlig vært livredd for å kjøre bil så jeg har nok brukt 27 år.

For litt over to år siden overrasket hun mannen sin med at hun hadde tatt lappen i all hemmelighet i TV 2-programmet «Rett fra hjertet».

– Får lyst til å drepe

Mens hun sitter «Bak rattet» forteller Kloppen at hun ikke bare er blid og glad.

– Nei, jeg har for eksempel blitt veldig dårlig på å takle varmen. Så nå om dagen går jeg rundt i den varme leiligheten vår og freser, utbryter hun.

– Da blir du sint?

– Da blir jeg så sint! Det der med at man får økt sexlyst i varmen, det er bare tull! Jeg får lyst til å drepe! ler hun.

Solveig Kloppen forteller også om hvor sur hun ble da NRK-programleder Anne Lindmo vant Gullruten og om det siste moren hennes sa før hun døde.

Hele kjøreturen kan du se øverst i saken.