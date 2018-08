Mai i fjor ble allmennbruk av vannscooter tillatt i Norge. Dagens reglement sier at man må være over 16 år og ha båtsertifikat for å kjøre vannscooter.

Opphevingen av forbudet gjør at interessen for vannscootere øker, og det gjør at politiet er bekymret for at antall ulykker vil øke.

– Det er klart det er en iboende frykt. Nå er dagens regelverk veldig nytt, og da vil det være helt naturlig at man etter årets sesong vil ta en ny vurdering og se om det bør foretas endringer, sier avdelingsdirektør i Politidirektoratet, Knut Smedsrud, til TV 2.

Gjorde vurdering

Etter at forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, blir vannscootere ansett på lik linje som småbåter. Etter sommerens ulykker og dødsfall mener politiet at man må se på om dagens regelverk er tilstrekkelig.

Avdelingsdirektør i politidirektoratet, Knut Smedsrud ønsker en ny vurdering av regelverket for vannscooter. Foto: Poppe, Cornelius / NTB Scanpix

– Samferdselsdepartementet gjorde en vurdering av reglementet i fjor i forbindelse med opphevingen av forbudet. Da gjorde de også sine vurdering, rundt det regelverket som gjelder for fritidsbåter, og antok det var tilstrekkelig, sier Smedsrud.

Men etter ett år med dagens regelverk, ser politiet at ikke alle klarer å overholde reglene. I hovedsak dreier det seg om høy hastighet.

Konkrete forslag

Det er samferdselsdepartementet som har ansvaret for regelverket, men politiet står klar med sine evalueringer, dersom det skal vurderes på nytt.

– Når det gjelder regelverket, så vet jeg at departementet har tatt til orde for at vi trenger å ta en gjennomgang av det. Vi kommer til å evaluere dette for oss selv, og spille inn forslag til departementet om det vil være snakk om en regelendring, sier Smedsrud.

– Hva vil en slik regelendring innebære?

– Det kan være å innføre førerkort og hastighetbegrensninger. Hva som kommer opp, er litt for tidlig å si enda, sier han.