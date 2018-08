Fotballryktene: – Tottenham-stjernen ønsker kun å spille for Mourinho

Belgias forsvarspiller Toby Alderweireld skal være villig til å bli i Tottenham ut kontrakten hans dersom en overgang til Manchester United ikke går i boks før sommerens overgangsvindu stenger neste fredag. Det skriver Mirror.

29-åringen skal være ivrig etter å flytte til Old Trafford – så ivrig at han er åpen for å avslå andre overganger hvis han ikke får ønsket sitt oppfylt i sommerens overgangsvindu.

Tottenham har satt en prislapp på 804 millioner kroner for belgeren, noe rødtrøyene ikke har vært villige til å betale til nå.

Tottenham kan likevel bli de store taperne her. Alderweirelds kontrakt går ut i 2019, med mulighet for å forlenge kontrakten med ett år om gangen. Forlenger de kontrakten med ett år så aktiverer de samtidig en helt spesiell utkjøpsklausul som gjør at belgieren kan gå for kun 268 millioner kroner de siste to ukene av neste sommers overgangsvindu.

Real Madrid har satt en prislapp på svimlende 7,1 milliarder kroner for den kroatiske midtbanespilleren Luka Modric, skriver Mirror. Dette skal de ha gjort for å prøve å riste av seg Inter Milan, som skal være interesserte i å signere 32-åringen. Real Madrids president Florentino Perez skal ha uttalt at den eneste muligheten for at Modric forlater klubben, er om noen betaler utkjøpsklausulen hans på 7,1 milliarder.

FLYTTER TIL ENGLAND?: Barcelonas Yerry Mina. Foto: Saeed Khan

Manchester United skal nå ha avtalt de personlige vilkårene med Barcelona-forsvareren Yerry Mina, skriver Mundo Deportivo. Med det venter klubbene på å bli enige om en avtale for colombianeren.

Wilfried Zaha skal ha fortalt sine lagkamerater i Crystal Palace at han ønsker å forlate klubben, skriver Mirror. Han skal vurdere å levere en overgangsanmodning for å tvinge frem en overgang til Chelsea.

Barcelona skal ha avtalt de personlige vilkårene med Bayern München-spilleren Arturo Vidal, skriver Guardian. Den 31 år gamle midtbanespilleren skal ha en prislapp på 290 millioner kroner.

Everton får konkurranse om Manchester United-forsvareren Marcos Rojo, skriver Sun. Nå skal også Paris St-Germain, Marseille og Zenit St. Petersburg være interesserte i å signere den 28 år gamle argentineren.

Chelsea-sjefen Maurizio Sarri skal i samtaler med målvakt Thibaut Courtois, skriver Star. Den 26 år gamle belgeren er ivrig etter å signere med Real Madrid, men Chelsea ønsker å avvente et eventuelt salg til de har en erstatter på plass. Nå ønsker Sarri å prøve å få Courtois til å bli i klubben.