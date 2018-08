Bilferie er førstevalget for svært mange nordmenn. Tusenvis av oss pakker bilen og tar med hele familien på tur – gjerne sørover i Europa.

Hvis turen går gjennom Sverige er Gøteborg ofte et naturlig stoppested. Men den den trivelige svenske byen kan dessverre også by på lite hyggelige opplevelser.

Gøteborg har i årevis toppet statistikken over byer i Skandinavia med flest bilinnbrudd. Sommeren er desidert verst.

Skjer rundt Liseberg

Til tross for en rekke medieoppslag med advarsler før årets ferie, viser ferske tall fra Tryg Forsikring at mange nordmenn har opplevd å få bilen sin robbet i Gøteborg også i sommer.

– Dette gjentar seg dessverre årlig, og vi ser samme tendens for juni og juli i år igjen. Hundrevis av nordmenn har funnet bilen tømt for verdisaker, etter at de har parkert i Gøteborg. De fleste bilinnbruddene skjer i området rundt Nordens største fornøyelsespark, Liseberg. Mange nordmenn blir robbet mens de har det moro i fornøyelsesparken, sier Roy Vetaas, skadekonsulent og reiseekspert i Tryg Forsikring.

Derfor er Grønt kort viktig å ha med på bilferien

Å be om trøbbel

Liseberg har over tre millioner besøkende fra mai til oktober. En stor andel er bilturister som stopper på vei til eller fra andre feriereisemål.

Mange nordmenn er innom Gøteborg i ferien. I fjor var det nesten 3.000 bilinnbrudd i byen. Foto: Colourbox/Tryg.

– Tyvene går trolig mest etter utenlandske biler, deriblant norske. De vet at bilturister gjerne kan ha lett omsettelige verdisaker liggende i bilen, som dyre nettbrett, laptoper og merkeklær. En fullastet utenlandskregistrert bil på en parkeringsplass er å be om trøbbel, men uansett hvor tom bilen fremstår stopper ikke det de kriminelle. De knuser bilvinduet og gjennomsøker bilen likevel. Vårt beste råd er derfor å tømme bilen helt før du forlater den, sier Vetaas, i en pressemelding.

I fjor var det totalt nesten 3.000 bilinnbrudd i Gøteborg, til tross for at det har vært en nedgang i antall slike tyverier i Sveriges nest største by de siste årene. De fleste bilinnbruddene finner sted på utendørs parkeringsplasser, men også i parkeringshus som er videoovervåket.

Se hva Broom-Øyvind oppdaget i sommerferien

Alt lar seg ikke erstatte

– Det er selvsagt tragisk for de det gjelder. Noen har fått ferien delvis spolert av bilinnbrudd, verre er det med de som har fått ferien havarert på en parkeringsplass i Gøteborg før den så og si har startet. Reiseforsikringen kan i noen tilfeller dekke erstatning for deler av reisegodset, forutsatt at verdigjenstandene ikke lå synlig fremme i bilen. Men ikke alt lar seg erstatte.

– Mange av de som kontakter oss er fortvilet over feriebilder som er tapt da kamera eller minnebrikker lå i bilen. Andre er engstelig for at ID-en deres skal misbrukes, men dette kan du forsikre deg mot hos en del forsikringsselskaper. Mitt enkle råd er å ha en online back-up i skyen, så går ihvertfall ikke alle feriebildene tapt hvis tyvene velger din bil, sier Vetaas.

​ Så lett er det å stjele tusenvis av norske biler

Dette bør du gjøre: Tøm bilen for alle fristelser når du parkerer.

Ta all bagasjen med inn der du overnatter. La uansett ikke verdisaker ligge synlige i bilen.

Bruk lukkede bagasjerom hvis mulig.

Velg døgnbemannede parkeringshus med videoovervåking der du kan.

Prøv å gjøre din bil mindre attraktiv å bryte seg inn i enn andre biler i nærheten. Tyver er gjerne spontane og velger biler med størst potensiale.

Se video: Ekspertens tips for å unngå problemene