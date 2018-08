Koste med hund – uker senere var 48-åringen fullstendig vansiret

Amerikaneren Greg Manteufel har vært innlagt på Froedtert sykehus i Milwuakee siden slutten av juni.

Han ble fraktet til sykehus med influensa-lignende symptomer, men venter nå på flere operasjoner på grunn av en sjelden blodinfeksjon.

Hittil har mannen amputert deler av både armer og bein, og gjennomgått syv operasjoner. Torsdag gjennomgikk han ytterligere tre operasjoner, skriver AP.

Alt etter at 48-åringen koste med en hund.

Blodinfeksjonen kom som følge av bakterien capnocytophaga, som er vanlig i spyttet hos både katter og hunder.

Klagde over kvalme

Symptomene begynte å vise seg den 26. juni. Da klagde han over kvalme og smerter i beina. Dagen etter kunne han knapt gå, og hadde diaré.

I løpet av den korte bilturen til sykehuset begynte han å oppleve feberfantasier. Blåmerker og flekker begynte å dukke opp overalt på kroppen hans.

– Hvis det ikke var jeg som opplevde det og noen fortalte meg denne historien, så hadde jeg ikke trodd på det. Men jeg opplever det, sier Manteufels kone, Dawn Manteufel, til USA Today.

På sykehuset viste det seg at infeksjonen hadde ført til et fall i blodtrykket, som gjorde at blodsirkulasjonen i både bein og armer forverret seg raskt. Dette er ikke uvanlig å oppleve med blodinfeksjon, og han ble raskt behandlet med antibiotika.

I Manteufels tilfelle reagerte kroppen hans så kraftig på infeksjonen at den stoppet sirkulasjonen til bein og armer fullstendig, til tross for antibiotikabehandlingen.

Legene amputerte først beina rett under kneet, og armene to uker etter. Også tuppen av amerikanerens nese mistet blodsirkulasjon, og han må antakeligvis amputere én fjerdedel av nesen.

Sjelden

Bakterien fører sjelden til sykdom. Lege Silvia Munoz-Price jobber på sykehuset hvor Manteufel er innlagt, og sier til avisen at det er større sannsynlighet for å bli påkjørt av en bil enn å bli smittet av bakterien.

– Det er ekstremt sjeldent. Ikke kvitt dere med kjæledyrene deres, og oppfør dere på samme måte rundt dyrene deres som dere har frem til nå, sa Munoz-Price.

Ifølge USAs senter for sykdromskontroll og forebygging, har 74 prosent av alle hunder og opp til 57 prosent av alle katter bakterien capnocytophaga.

Munoz-Price sier til AP at man også finner en versjon av bakterien i den menneskelige munnen. Det er usikkert hvor mange mennesker som har fått infeksjon på grunn av bakterien i USA.