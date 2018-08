Lilly spilte den kvinnelige hovedrollen Kate Austen i serien, som gikk over seks sesonger fra 2004 til 2010.

I et intervju med podkasten «The Lost Boys» sier hun at hun ble presset til å gjennomføre nakenscener, skriver Variety.

Det var spesielt i sesong tre det var verst.

– I sesong tre hadde jeg en dårlig opplevelse på settet, da jeg i realiteten ble presset til å gjøre en delvis nakenscene. Jeg følte ikke jeg hadde noe valg, sier hun.

– Jeg var forskrekket og skalv da vi var ferdige. Jeg gråt som en foss, og jeg måtte gjennomføre en veldig kraftfull, sterk scene rett etterpå, sier hun om den vanskelige opplevelsen.

– Skriv hva dere vil

Ut i sesong fire fortsatte hun å være ukomfortabel med nakenscenene.

– I sesong fire kom det enda en scene der Kate kledde av seg, og jeg kjempet veldig hardt for å ha kontroll under den scenen. Og jeg feilet igjen, sier hun.

Da hadde Lilly, som for tiden er aktuell med «The Ant-Man and The Wasp», fått nok.

– Jeg sa bare «nå er det nok, aldri igjen». Dere kan skrive hva enn dere vil – jeg gjør det ikke. Jeg vil aldri ta av meg klærne på denne serien igjen. Og det gjorde jeg ikke, sier hun.

Velger aldri prosjekt med nakenscene

Ifølge Variety var det også foreløpig siste gang hun tok av seg klærne på TV eller film. Og ut ifra hvordan hun filtrerer mulige prosjekter, er det lite som tyder på at det vil skje igjen.

LOST: Lilly spilte Kate Austen i serien. Foto: AP/Art Streiber

– Jeg har gjort dette i 15 år nå. Jeg vet bedre hvordan ting fungerer, og vet hvordan jeg skal unngå ukomfortable situasjoner. Når jeg leser filmmanus som involverer nakenhet, så sier jeg nei, sier hun.

– Og det er ikke fordi jeg synes det er noe galt med nakenhet. Det er fordi jeg ikke klarer å føle meg komfortabel og trygg, sier hun.

Lilly mener hun er heldig som har råd til å være kresen, og likevel klare seg i bransjen.

– Jeg føler med kvinner som strever med å komme seg oppover i bransjen og ikke klarer det, sier hun.