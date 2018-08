Se TV 2s innslag med Vedvik fra tidligere i år i videovinduet øverst.

Det var ventet at Vedvik kom til å debutere i Ravens' første treningskamp i sommer, NFLs årlige Hall of Fame Game.

Ifølge Aftenposten spilte 24-åringen fra Stavanger både som kicker og punter torsdag. Det er ikke en vanlig kombinasjon i NFL.

Baltimore Ravens slo til slutt Chicago Bears 17-16. Vedvik scoret fra 31 yards på det som var hans eneste «field goal»-forsøk i kampen. Han var også sikker da han to ganger sparket for ekstrapoeng.

Vedvik viste også solide takter som punter. Hans lengste spark i oppgjøret var 63 yards, og han hadde 48,2 yards i gjennomsnitt på sine åtte spark.

Nordmannen skrev under for Ravens i april. Han fortalte den gang at nettopp torsdagens kamp, var en viktig faktor for avgjørelsen.

– Ravens spiller en ekstra pre season-kamp denne sesongen, og de lovet meg at jeg skal få spille hele den kampen mot Chicago Bears (NFLs årlige Hall of Fame-kamp, 2. august, journ. anm.). Da får jeg en hel kamp til å vise meg frem, så da var det enkelt å velge Ravens, sa han den gang.

Han har imponert på trening og i sin første kamp, men ifølge Aftenposten er det lite trolig at han får spille når tidligere Super Bowl-vinner Baltimore Ravens sesongåpner mot Buffalo Bills 9. september. Konkurransen om plassene er knallhard.

Vedvik har tidligere fortalt TV 2 om den lange veien til NFL. Det begynte med et utvekslingsår på videregående, og endte med at Kåre Vedvik fra Stavanger ble signert av et av de mest tradisjonsrike lagene innen collegefotball.

Nå har han altså fått sjansen for Baltimore Ravens.

