Like før klokken 20.58 torsdag kveld fikk politiet i Agder flere meldinger om en båtulykke i Osterkilen. Meldingen gikk ut på at en båt gikk i ring i fjorden og at noen ropte om hjelp.

– Det viste seg at det var to altfor unge gutter på 11 og 12 år, som kjørte hver sin båt rundt hverandre. Det endte med at de kolliderte og at den ene gutten havnet i vannet, forteller Atle Loven, operasjonsleder for politiet i Agder, til TV 2.

Både ambulanse og politi rykket ut til stedet. De fryktet først at ulykken var langt mer alvorlig enn det den var, basert på meldingen de hadde fått inn.

Politiet er usikre på hvor lenge gutten lå i vannet, men når ambulansen kom kort tid etter, var gutten kommet seg opp av vannet.

Operasjonslederen har foreløpig ikke detaljer rundt hvordan gutten kom seg opp av vannet.

– Gutten i vannet ble heldigvis bare våt og litt kald. Det var fine forhold på vannet i kveld og ulykken skjedde i en skjærgård, så det gikk heldigvis bra.

Loven forteller til TV 2 at guttene skal ha kjørt en jolle og en RIB med motorer på 9,9 hester.

– Det er ikke så uvanlig at unge gutter kjører slike båter, men det er ikke lov. Det gikk bra denne gangen, men det kunne ha gått mye verre, sier Loven.

Ifølge Loven var foreldrene klar over at guttene var for unge til å føre båtene. Politiet har opprettet sak.