Øyeblikket ble fanget av Reuters-fotograf Andrew Kelly, som var til stede under onsdagens demonstrasjon mot tildekningsforbudet, i København.

Reuters har fulgt kvinnen på bildet, 37 år gamle Ayah, i flere uker opp mot demonstrasjonen onsdag. Da deltok hun sammen med omlag 1300 andre, mot det hun mener er et brudd på religionsfriheten.

– Dette er ikke det Danmark vi kjenner, sier Ayah til Reuters, og legger til:

– Jeg kan ikke gå ut når jeg vil. Jeg har barn, hvordan skal jeg hente dem på bussen, på skolen og på toget?

37-åringen mener det nye lovverket er helt absurd, og sier det vil hindre henne fra å gjøre ting hun til vanlig liker å gjøre.

– Jeg kan ikke gå på museer eller på stranden, jeg kan ikke gå ut og ta bilder. Jeg kommer bare til å bli en fange i mitt eget hjem, men jeg foretrekker å være en fange i mitt eget hjem fremfor å ta av meg niqaben min, sier hun til Reuters.

Spesielt øyeblikk

Til det danske nyhetsbyrået Ritzau, sier fotograf Andrew Kelly at han la merke til opptakten til det spesielle øyeblikket, det skriver danske B.T.

– En gruppe jenter satt i en trappeoppgang og politibetjenten gikk bort og snakket til dem. Det var første gang jeg hadde sett en samtale mellom politiet og demonstrantene den dagen, så jeg begynte å ta bilder av dem, forteller han.

Kelly sier at den kvinnelige politibetjenten tydelig var vennlig innstilt overfor jentene.

– Jeg tror Ayah hadde hatt et par harde uker opp mot tildekkningsforbudet trådte i kraft, og gesten fra politibetjenten gjorde virkelig inntrykk på henne og overveldet henne i øyeblikket, sier han.

Fotografen forteller at flere personer stilte seg rundt Ayah og politibetjenten, og at man kunne høre spredt jubel da de klemte hverandre.

Fotograf Andrew Kelly forteller Ritzau at flere personer stilte seg rundt Ayah og politibetjenten da de snakket sammen under demonstrasjonen i København. Foto: Andrew Kelly

– Spurte om de var OK

Ayah bekrefter selv historien overfor Ekstra Bladet, som også fulgte henne under onsdagens demonstrasjon. Hun forteller at hun var på vei bort til noen venninner da hun så politibetjenten komme.

– Hun kom bort og spurte om de var OK, og om de ville ha litt vann, sier hun til Ekstra Bladet.

Ayah forteller at hun ble spesielt rørt av politibetjentens gest fordi hun har fryktet møtet med politiet i forkant av demonstrasjonen.

– Og så står hun der og er ordentlig god, men samtidig er det hun som skal gi meg bøter, sier hun.

Til Politiken sier Ayah at hun ikke husker akkurat hva som skjedde, men at hun plutselig begynte å gråte da hun snakket med politibetjenten.

– Hun fortalte meg at hun personlig var mot loven, selv om hun var en politibetjent. Hun sa jeg skulle ha muligheten til å komme innom, og at alt kom til å gå bra, og hun sa hun ville se en annen vei hvis jeg dukker opp med niqaben min, sier 37-åringen.

Får støtte fra Politiforbundet

Det danske tildekningsforbudet innebærer at man kun kan gå tildekket i offentligheten dersom man har et såkalt «anerkendelsesværdig formål». Det betyr at man har en god grunn til å gjøre noe, for eksempel om man trekker et skjerf opp i ansiktet når det er kaldt, skriver Danmarks Radio. Politiet i København hadde i forkant av demonstrasjonen meldt at den ville bli ansett som et slikt formål, skriver Politiken.

Den kvinnelige politibetjenten får nå støtte fra egne rekker.

– Jeg synes det viser mennesket bak uniformen, sier formann i det danske politiforbundet, Claus Oxfeldt, til Politiken.

– Jeg mener det ville vært en katastrofe hvis man, slik som noen steder i verden, er redd for å gå til politiet, legger han til.

Forbudt i undervisningssituasjoner

Også i Norge er problemstillingen rundt ansiktsdekkende plagg høyaktuell. I begynnelsen av juni ble regjeringens forslag om å innføre forbud mot slike plagg i undervisningssituasjoner, vedtatt i Stortinget.

Alle partier støttet lovendringen med unntak av SV, Rødt og MDG.

Forbudet gjelder i undervisningssituasjoner gjennom hele utdanningsløpet fra barnehager til universitet og høgskoler, og for både elever, studenter og ansatte ved utdanningssteder i privat og offentlig sektor. Det gjelder likevel ikke i pauser, friminutt eller på personalmøter.

Onsdag trådte den nye loven i kraft.

A police officer watches as masked protesters surround Bellahoj police station while they participate in a demonstration against the Danish face veil ban in Copenhagen, Denmark, August 1, 2018. REUTERS/Andrew Kelly Foto: Andrew Kelly

Vil stille i finlandshette

Bjørn Harald Hegreberg Garborg, leder for Studentparlamentet på Oslo Met, er sterkt uenig i den nye loven. Han sier at han kommer til å igangsette egne protestaksjoner, dersom forbudet blir håndhevet ved hans universitet.

– UH-sektoren (universitets- og høyskolesektoren, journ.anm.) var mot forslaget, og jeg forventer at man da forholder seg til dette videre. Dersom jeg opplever at noen på Oslo Met blir kastet ut av utdanningen på grunn av denne lovendringen, kommer jeg personlig til å møte opp i undervisning med finlandshette, sier han til Khrono.​

Også Norsk studentorganisasjon er kritiske til loven som nå har blitt innført i Norge.

– Man har hatt mulighet til å regulere dette selv lokalt, og det har ikke vært noen problemer med det etter det jeg forstår. Utdanning bidrar til økt likestilling og her ender man opp med å stenge enkelte ute fra å ta høyre utdanning, sier leder Håkon Randgaard Mikalsen.

– Støtter du aksjoner av typen Garborg varsler?

– Vi støtter demonstrasjoner mot denne loven, men jeg vet ikke om det er så lurt å gå rundt på campus med finlandshette. Likevel forstår jeg intensjonen hans.

Frp reagerer på utspillet

Åshild Bruun-Gundersen, stortingsrepresentant for Frp og saksordfører for lovforslaget, reagerer på utspillet fra Garborg.

– Jeg synes det er veldig spesielt at noen kjemper for retten til å bære burka i det norske samfunnet. Nå har vi endelig landet et flertall for et forbud i undervisningen, og vi aksepterer ikke at noen forsøker å liberalisere dette forbudet. Alle som bryter dette forbudet vil bli sanksjonert mot, sier Bruun-Gundersen til NTB, og fortsetter:

– Jeg forventer at alle som bærer slike plagg i undervisningen vil bli bortvist av undervisningsstedene. Det er viktig at det sendes signal om at slike plagg ikke aksepteres.

Hun legger til at hun håper det nå går mot et totalforbud mot ansiktsdekkende plagg i det norske samfunnet.

– Jeg er utrolig glad for at vi har fått på plass dette forbudet, og vi ser at andre land i Europa nå følger etter, sier Bruun-Gundersen.​

(NTB/TV 2)