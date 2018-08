Onsdag kveld samlet 2.000 mennesker seg foran lerretet på Preikestolen i Lysefjorden for å få med seg førpremieren av «Mission: Impossible – Fallout».

Med perfekte værforhold og ingen vind, fikk publikum en magisk opplevelse 600 meter over havet.

Hovedpersonen selv, Tom Cruise, hadde ikke mulighet til å komme på førpremièren. Likevel kom han med forhåndsinnspilte hilsener til publikum der han beskriver Preikestolen som et spektakulært innspillingssted.

Torsdag kveld hyllet han igjen fjellplatået i Forsand kommune i Rogaland. Denne gangen på sin offisielle Facebook-side.

På siden, som har nærmere 17 millioner likes, skriver han «2000 feet, 2000 mennesker, fire timer med gåing. Den mest umulige visningen av Mission: Impossible – Fallout»

Han postet innlegget med et bildet av gårsdagens filmvisning og skriver videre «takk for at dere kom! Jeg skulle ønske jeg kunne ha vært der».

Innlegget har fått titusener av likes, delinger og kommentarer. Kommentarfeltet florer av lykkeønskninger og lengre kommentarer til stjerneskuespilleren. Flere lar seg imponere over det mektige skuet og skriver at Preikestolen er både spektakulær og fantastisk.

– Kjempekult!

Bente Bratland Holm, Norges reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, synes at både filmen og filmvisningen på Preikestolen var fantastisk.

– Det var kjempekult! Verdien på denne Norges-reklamen kan ikke måles i kroner og øre. Filmen bidrar til å sette et større fokus på Norge generelt. Den gjør folk oppmerksomme på Norge som et land med en majestetisk natur.

GJØR FOLK OPPMERKSOMME: Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, tror at denne filmen kan bidra til økt fokus på Norge og vår natur. Foto: Privat

Hun gleder seg over tanken at millioner av mennesker over hele verden nå får se Norge på sitt råeste.

– Filmen har fått gode kritikker verden over. Det er kjekt å vite at folk over hele verden går på kino og ser disse fantastiske scene fra Norge, sier hun til TV 2.

Og hun tror ikke at det er bare Preikestolen som kommer til å nyte godt av denne publisiteten.

– Alle trenger nødvendigvis ikke å komme akkurat til Preikestolen. Denne publisiteten gjør det lettere å vise fram også andre steder i Norge som blir lettere tilgjengelig. Det er bra for hele Norge!