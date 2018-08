Både AC Milan og Juventus har nå bekreftet det som har vært fotballverdens minst hemmelige storoverganger.

Juventus har hentet tilbake Leonardo Bonucci (31) fra AC Milan, samtidig som Gonzalo Higuaín og Mattia Caldara går motsatt vei.

Bonucci overrasket mange da han forlot Juventus forrige sesong, men returnerer nå til klubben der han opparbeidet seg et rykte som en av verdens aller beste stoppere.

31-åringen har signeret en femårskontrakt med Torino-klubben, som i en pressemelding sier at de må betale 335 millioner kroner innen to år for stopperkjempen.

Stopperen Mattia Caldara (24) som går motsatt vei verdsettes på akkurat samme måte som Bonucci.

I pressmeldingen skriver Juventus at Higuaín går på lån ut sesongen for den nette sum av 170 millioner kroner, og at AC Milan har sikret seg en opsjon på kjøpe argentineren for 340 millioner kroner.

Det var ikke uventet at Juventus ville kvitte seg med Higuain etter at klubben nylig hentet Cristiano Ronaldo fra Real Madrid. Ronaldo kostet Juventus 112 millioner euro. Det er ny rekord i Serie A. Forrige rekord ble satt da Higuaín gikk til Juventus fra Napoli for 90 millioner euro i 2016.

Juventus vant Serie A forrige sesong, mens Milan ble nummer seks.​