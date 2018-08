Torsdag kunne TV 2 bekrefte at Molde har akseptert et bud fra Red Bull Salzburg på spissjuvelen Erling Braut Håland.

18-åringen er i dialog om en overgang til den østerrikske klubben.

Tyskland-proff Håvard Nielsen (25) dro selv til Red Bull Salzburg som 19-åring, og tror Braut Håland gjør et klokt valg dersom overgangen blir en realitet.

– Det viktigste for ham er å dra et sted han virkelig er ønsket og får tillit. Det tror jeg han kan få i Salzburg.

Nielsen, som spiller for den tyske Bundesliga-klubben Fortuna Düsseldorf, innrømmer at det er et stort steg å flytte utenlands som ung gutt, men tror ikke Håland vil få noe problem med å tilpasse seg livet i Red Bull Salzburg.

– Jeg kom dit ganske ung selv, og de har vært flinke med både meg og andre unggutter. Det er alltid et steg å ta når du møter et nytt land, nytt språk og ny kultur. Men jeg hadde ingen problemer. Det er veldig mange flinke folk i klubben, og de tok godt vare på oss.

– Et nivå opp

​Red Bull Salzburg vant den østerrikske ligaen med 13 poeng forrige sesong. De imponerte også stort i Europa League, der de kom helt til semifinalen.

– Vi så i Europa League at det er et veldig godt fotballag. Nivået er et hakk opp fra norsk fotball, det er klart. Klubben har god økonomi, så de henter en del gode spillere. Konkurransesituasjonen vil nok bli litt annerledes enn han er vant til fra norsk fotball, sier Nielsen, som tror østerriksk fotball er et passende steg for Braut Håland.

50-60 millioner kroner

Budet på kraftspissen skal etter det TV 2 erfarer være på rundt 50-60 millioner kroner i første omgang. Men før overgangen går i boks må 18-åringen ta en beslutning.

– Nå er det opp til spilleren eventuelt å bli enig. Det kan sikkert ta litt tid. Erling trives veldig godt i Molde, der han har hatt fin utvikling, men må selvfølgelig tenke seg om når klubben ønsker å selge ham, sa pappa Alf-Inge Håland til TV 2 torsdag.​​​

