– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sier Keshvari til NRK.

Fiskeriminister Per Sandberg har fått kritikk fra flere hold etter at det ble kjent at han la årets sommerferie til Iran som privatperson sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, uten å orientere Statsministerens kontor tilstrekkelig i forveien.

Opprørt kollega

Keshvari kom til Norge som flyktning fra Iran i 1986 og har tidligere vært Sandbergs innvandringspolitiske talsmann. Han er idag leder i Oslo Frp.

Han sier han er sterkt opprørt over Sandbergs ferievalg og mener han rokker ved bildet av at Frp er et parti som bekjemper islamistiske terrorregimer.

«La det være sagt, jeg har vært på ferie, kanskje et kontroversielt reisemål for mange, men, flere og flere får øynene opp for Iran, kanskje et av de mest misforståtte landene i verden. Turismen til Iran er sterkt økende, Iran er et spennende sted å reise rundt i, og svært rik på kultur, vakker natur og tusenårige tradisjoner.», skrev Sandberg i et Facebook-innlegg i etterkant av ferien.

Det har fått Keshvari til å se rødt.

– Det er en underlig ting å skrive. Er det henrettelser av mindreårige vi misforstår, eller er det den systematiske forfølgingen av mennesker med en annen seksuell legning? Hvilken av disse åpenbare realitetene ved verdens verste islamistiske terrorstat er det vi misforstår?, spør Keshvari overfor NRK.

Keshvari sier til TV 2 at han ikke ønsker å kommentere saken ut over det han allerede har sagt til NRK.​​

Sandberg: – Bommer fullstendig

Per ​Sandberg mener Keshvaris kritikk bommer fullstendig og at han blander det iranske regimet med et flott folk i et flott land.

– Jeg har absolutt ikke noe «kjært forhold» til hverken regime eller prestestyret i Iran. Jeg har aldri, absolutt aldri tegnet eller omtalt styret i Iran i positive ordelag, eller «hvitvasket» et grusomt regime, og «pleier» slett ikke kontakt med det. Det er direkte trist å bli satt i en slik «bås» av Keshvari, som ellers er en meget reflektert og konstruktiv politiker, skriver han i en epost til TV 2.

Han understreker at han uttaler seg om landet basert på sin opplevelse som ferierende turist.

– Iran er opprinnelig et flott land med et flott folk, men dessverre har de et regime og et styre som er fullstendig uforenlig med mine verdier. Jeg tror på åpenhet og jeg tror på folket i Iran. Jeg tror på at mine verdier, Keshvaris verdier, på sikt vil vinne frem også i Iran. Men, da må man tro på folket i Iran. Man kan ikke snu ryggen til folket, men bistå med åpenhet og mot. Et mot jeg så hos mange i Iran, også på badestrendene.

SER ALVORET: Christian Tybring-Gjedde (Frp) forstår Keshvaris frustrasjon og ser alvorlig på saken. Foto: Larsen, Håkon Mosvold/ NTB scanpix

– Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep. Jeg står skulder ved skulder med folket i alle land som ønsker mine og Keshvaris grunnleggende verdier. Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran. Hvis dette er i strid med FrPs verdier, vurderer jeg lett min posisjon som første nestleder i partiet, fortsetter han.

Også andre partifeller av Sandberg ser alvorlig på saken.

– Jeg forstår Keshvaris frustrasjon. Saken er langt mer alvorlig enn at Per Sandberg har gjort en feil. Dette kommer til å få et større etterspill. Denne saken er ikke over, sier andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Christian Tybring-Gjedde (Frp) til TV 2.​

Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgeheim, forteller til TV 2 at dette ikke endrer Frps syn på Iran.

– Dette har ingenting med politikk å gjøre. Frps linje og syn på Iran står fast, sier han.

– Men kan Sandbergs uttalelser skape inntrykk blant velgere om at Frp har endret politikk overfor Iran og asylsøkere?

– Det må Per Sandberg svare på. Men dette handler om en privat ferie.

– Bør Sandberg vurdere sin stilling, slik Keshvari oppforderer ham til?

– Jeg har ingen kommentar til det.

Stortingsrepresentant, Bård Håksrud, sier han ikke vil blande seg inn i striden.

– Dette er en diskusjon mellom to partikolleger, og har jeg noe å si skal jeg si det direkte til dem, sier Håksrud til TV 2.

– Jeg har lært av mine feil

​I et eksklusivt intervju med TV 2 tirsdag bekreftet Sandberg for første gang forholdet til norsk-iranske Bahare Letnes.

I samme intervju innrømmet Sandberg også at han ikke informerte Statsministerens kontor (SMK) om Iran-ferien. Det var først da iranske myndigheter etterspurte et møte med ham, at departementene fikk vite om turen.

Sandberg bekreftet selv at han ikke fulgte intern protokoll da ferieplanene hans ble endret. Som statsråd er han forpliktet til å fortelle Statsministerens kontor om hvor han befinner seg til enhver tid.

Solberg understreket imidlertid at hun fortsatt har tillit til Sandberg som statsråd.

PST har nå tatt telefonen til Sandberg for å rutinemessig undersøke den etter Iran-turen.

Torsdag sier fiskeriministeren at han ikke opererte i tråd med sikkerhetsrutinene da han tok med seg jobbtelefonen på ferie i Iran, men sier han har lært av sine feil.

Tror mobilen er hacket

Tidligere sjef for E-tjenesten, Kjell Grandhagen, er overbevist om at iranske myndigheter har hacket Per Sandbergs mobiltelefon.

– Iranske myndigheter har vært kjent med at Sandberg kom. Iransk etterretning er meget avansert og de har hatt alle muligheter til å hacke mobilen hans, sier den tidligere etterretningssjefen til NRK Dagsrevyen.

Grandhagen sier iranske myndigheter vil være svært interessert i innholdet på en norsk statsråds telefon.

– På en mobiltelefon som Sandbergs så ligger det ganske mye informasjon. De vil være interessert i hele hans kontaktnett, mobiltelefonnummer, epostadresser, kalenderen, meldinger og i det hele tatt hans nettaktivitet, sier Grandhagen.

Grandhagen mener statsråden har utvist dårlig dømmekraft.

– Han er vel omtrent den eneste i verden som tror at en statsråd kan reise på en privatreise til et av de tre landene som listet i risikovurderingen til E-tjenesten og PST. Han har vært naiv og utvist usedvanlig dårlig dømmekraft, mener Grandhagen.

(NTB / TV 2)