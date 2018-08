Sarpsborg 08 – St. Gallen 1-0 (2-2)

Sarpsborg tok ledelsen i første omgang, og holdt unna i den andre. Med 1-0 seier er Sarpsborg 08 videre på bortemålsregelen, etter 2-2 sammenlagt.

Se Mortensens vinnermål øverst

– Det er en enorm prestasjon! De slår et kanonbra fotballag, og de gjør det med overbevisning, sier TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter seieren.

Nå venter HNK Rijeka i nest siste hinder på veien til Europa League-gruppespillet.

– Gratulerer Sarpsborg 08. Herlige scener! Fantastisk prestasjon, og dette var meget fortjent etter to gode kamper, skriver TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter-

Måtte vinne

​Sarpsborg 08 hadde et brukbart utgangspunkt før returmøtet med St. Gallen. Sveitserne vant 2-1 på hjemmebane.

Sarpsborg 08 var derfor avhengig av seier. De blåkledde åpnet friskt på eget kunstgress.

Etter 30 minutter fikk de betalt for trykket. Patrick Mortensen løp seg fri bak i feltet og stanget et godt innlegg i nettet.

– Det er Mortensen, og det er helt fortjent! Se på hva dette betyr for Sarpsborg og for byen. Det var et nydelig innlegg, og en nydelig bevegelse, sa TV 2s kommentator.

Flere mål ble det ikke før pause, og dermed var det Sarpsborg 08 som hadde fordelen før andre omgang.

– Det har været en vanvittig førsteomgang. Sarpsborg løp sokkene av seg, og fikk til slut uttelling, sa TV 2s kommentator i pausen.

Etter pause fortsatte Sarpsborg 08 å ha god kontroll på oppgjøret. St. Gallen jaktet utligning, men Sarpsborg 08 forsvarte seg godt. Da kvarteret gjensto fikk de selv en mulighet til å doble ledelsen. Joonas Tamm headet på mål fra kort hold, men St. Gallen-keeperen gjorde en strålende redning.

Flere mål ble det ikke. Sarpsborg 08 sikrer dermed et råsterkt avansement på bortemål, etter 2-2 sammenlagt.

Molde videre, Lillestrøm ute

Etter dagens seier er Kroatiske HNK Rijeka neste hinder på veien mot gruppespill i Europa League.

Tidligere torsdag tok Molde seg enkelt videre mot albanske Laci, etter 5-0 seier sammenlagt. Molde møter skotske Hibernian i nest siste hinder før gruppespillet i Europa League.

Lillestrøm var sjanseløse på avansement mot LASK Linz fra Østerrike, og tapte 1-6 sammenlagt.

Slik startet Sarpsborg mot St. Gallen:

Vasyutin – Tveita, Jørgensen, Tamm, Thomassen – Halvorsen, Nielsen, Zachariassen, Askar – Mortensen, Muhammed