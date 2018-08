– Du kan se på en mils avstand at han har Downs syndrom. Det går ikke an å ta feil av det. Hvorfor måtte de skyte ham? spør moren og søsteren til Eric Torell seg torsdag.

Eric var 20 år, hadde Downs syndrom og var autist. Han hadde et alvorlig funksjonsfall, og var mentalt på alder med en 3-åring.

– Han måtte passes på hele tiden, men av og til kunne han rømme. Derfor har han alltid ekstra vakthold på skolen og alle steder han er. Det er lenge siden sist han rømte, men natt til torsdag var han hjemme hos faren sin og rømte derfra. Han tok med seg en gammel lekepistol som han fikk til femårsdagen sin, sier moren Katarina Söderberg til Expressen TV .

Skutt

Det var like før klokken 04 i Vasastan i sentrale Stockholm at det oppsto en situasjon med Eric. Det endte med at tre politifolk løsnet skudd mot ham.

20-åringen ble fraktet til sykehus, der han ble erklæt død klokken 05.15.

– Det skulle bli uført en kontroll, og da oppsto det en truende situasjon der politiet mente det var nødvendig å skyte i nødverge. Konsekvensene ble dessverre at personen politiet skjøt døde på sykehus, sier Lars Byström, pressetalsmann for Stockholm-politiet.

Moren og søsteren, Elsa, forstår ikke hvorfor de var nødvendig å skyte Eric.

– Det ville vært nok å skyte i luften, han ville jo lagt dette fra seg, sier moren, som også sier hun forstår at det var vanskelig for politiet å vite hvordan sønnen ville reagere.

– Men vi har fått vite at innsatsstyrken var på vei. Hvorfor ventet de ikke på dem? De ville med en gang sett at dette var en person med Downs syndrom og at det var snakk om en lekepistol, sier hun.

Politiet på døra

Sist moren så sønnen sin var klokken 23.10 onsdag. Da satte han seg inn i en taxi. Senere snakket moren litt med faren hans om den kommende dagen.

Bare noen timer etter banket politiet på døra.

– De spurte om jeg var mammaen til en gutt som het Eric Torell. Da fortalte de at han dessverre var død, sier hun.

Moren tenkte først de hadde tatt feil person.

– Så fortalte de at han var skutt av tre politifolk, ute på gaten. Jeg ble helt målløs, jeg klarer fortsatt ikke tro på at det er sant, sier hun.

Til Aftonbladet beskriver hun sønnen som en veldig, veldig snill gutt.

– Han var jo svært utviklingshemmet, men han var godt likt på skolen, leir og på korttidsavdelingen der han til tider oppholdt seg. Han var elsket av alle, sier hun.

Sønnen befinner seg fremdeles på Karolinska sykehus i Stockholm. Familien er blitt frarådet å se ham på sykehuset, fordi kroppen er i svært dårlig forfatning. Videre skal Eric sendes til obduksjon.

– Hadde han død av alderdom eller hjerteinnfarkt eller en ulykke, så hadde det vært lettere å godta. Men han var 20 år, og han ble skutt ihjel av tre politifolk, rett i magen. Det er umulig å forstå, sier hun.