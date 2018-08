Starten på Lysebotn opp ble utsatt torsdag etter at den svenske skiskytteren Peppe Femling fikk en stav gjennom leggen under oppvarmingen.

Rennet skulle begynt kl. 16.00, men ble utsatt i noen minutter da uheldige Femling ble hentet av et ambulansehelikopter.

– Peppe måtte kjøre ut i siden for en møtende bil. Det ble for tett avstand mellom Peppe og bilen. Da fikk han sin egen stav i sin egen legg, forteller Johan Hagström, trener for de svenske skiskytterne, til NRK.

Må opereres ut

Deler av staven satt fortsatt igjen i leggen til Femling da han ble fløyet til sykehus.

– De klarte å skjære staven i begge ender, men litt av den sitter fortsatt i foten. Den skal opereres ut på sykehuset i Stavanger, sier han.

Det var rundt et kvarter til start da det gikk galt for den svenske skiskytteren.

– Det er fryktelig trist, men det ser nok verre ut enn det er. Jeg vet ikke hvordan det går med han, men ut fra de siste rapportene jeg har fått klarer Peppe seg bra. Han klarer å røre tærne, sier Håkan Blidberg, medieansvarlig i det svenske skiskytterforbundet.

Femling var på det svenske laget som tok OL-gull på skiskytterstafetten i Pyeongchang.

AMBULANSEHELIKOPTER: Her fraktes Pepp Fremling til sykehuset. Foto: TV 2

– Ikke noe pent syn

Simen Sveen var en av de første som kom til etter at det gikk galt.

– Det ble veldig spesielt, jeg var midt oppi det. Jeg er legestudent, så det var en selvfølge for meg å stoppe der og hjelpe til. Jeg var en av de første på stedet. Da handler det om å få litt overblikk. Det går forhåpentligvis veldig bra, men det ble ikke så mye oppvarming for min del, sier Sveen til TV 2.

Han forteller at det langt ifra var noe hyggelig syn som møtte ham.

– Det var ikke noe pent syn, for å si det sånn. Det handlet om å roe situasjonen og prøve å få et overblikk. Vi var flere dere som hjalp til, men det var ikke noe hyggelig syn, sier Sveen.

Han klarte likevel å bli tredjemann i Lysebotn opp, men innrømmer at det som skjedde rett før start var noen som preget ham.

– Det var bilder av hvordan det så ut som lå igjen på netthinna. Selv om jeg forsøkte å nullstille, så er det klart at det setter en liten støkk. Men der og da handler det om å hjelpe den som er skadet, så det går best mulig med ham, sier langrennsløperen.

Langrennslandslagets Hans Christer Holund var også vitne til det som skjedde.

– Det var et syn jeg helst skulle vært foruten. Han hadde fått en stav gjennom leggen, og det sier seg selv at det er vondt, sier han til TV 2.

Holund ble for øvrig nummer to. Da rennet kom i gang var det Simen Hegstad Krüger som passerte mållinjen som førstemann, 3,9 sekunder foran landslagskameraten.