Et skotsk ektepar stakk av med 57,9 millioner pund, tilsvarende om lag 660 norske kroner, i EuroMillions-lotteriet i begynnelsen 10. juli i år.

De to heldige vinnerne avslører overfor ITV News hvordan de fikk beskjed om at de ikke vant, og dermed rev vinnerlotteriet i to og kastet det i søpla. For deretter å få beskjeden om at de var 660 millioner kroner rikere.

Det var det pensjonerte paret, Fred og Lesley Higgins fra Laurencekirk i Scotland, som fikk servert den utrolige overraskelsen.

Fred var i sin lokale butikk for å levere inn loddet da alt forandret seg.

– Jeg ga billetten min til de unge mannen i kassa som scannet den. Han fortalte meg at jeg ikke vant. Som andre alle billetter uten gevinst, rev jeg den umiddelbart i to og kastet den, forteller Fred (67) til ITV.

Men så dukket det plutselig opp en melding på lotteriterminalen. Der stod det at de skulle ta vare på loddet og ta kontakt med lotterioperatøren Camelot.​

Trippelsjekket tallene

67-åringen tok med seg loddet hjem og satte seg ned foran dataen og sjekket tallene på nett. Kort tid etter fant Fred ut at tallene stemte med med en tidligere jackpot fra 10. juli. Derimot trodde han at de hadde vunnet 5,7 millioner pund, ikke 57!

– Loddet hadde blitt revet i to, men alle numrene var klare. Derfor bestemte jeg meg for å ta med loddet hjem for å sjekke opp dette. Vi hadde alle riktige, sier Fred til nettstedet.

Han forteller at han straks vekket kona og fikk hun til å bli med på å dobbeltsjekke tallene.

– Jeg var veldig rolig til å begynne med. Jeg bare lot det synke inn. Så ringte jeg Camelot og forklarte hva som nettopp hadde skjedd.

I gang med å bruke pengene

Fordi loddet hadde blitt revet i to, ble det satte Camelot i gang en etterforskning av paret. De ville forsikre seg om at loddet var ekte og at paret var de riktige eierne av loddet. I tillegg til å sjekke overvåkingskameraene i butikken, måtte de forklare seg for selskapets sikkerhetseksperter.

Fred forteller til ITV at han aldri var nervøs for å ikke få pengene og at han skjønte godt hvorfor en grundig etterforskning måtte til.

En talsmann fra Camelot har uttalt at de er glad de kunne utbetale denne fantastiske summen til ekteparet og at etterforskningen var helt nødvendig i denne situasjonen.

Paret, som har vært gift i over 35 år, har allerede kjøpt en helt ny Audi kabriolet. Kona Lesley (57) sa også opp jobben sin så fort pengene kom inn på konto.