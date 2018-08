– Det er ingen tvil om at Thorvald Stoltenberg reddet livet mitt

Arild Knutsen (49) hadde gruet seg til denne dagen, da hans venn og støttespiller Thorvald Stoltenberg skulle bisettes.

– Det er sterkt å tenke på at vi har mistet en person vi var så glad i, en så spesiell person som Thorvald, sier Knutsen som er leder i Foreningen for en human narkotikapolitikk og i årevis har kjempet for de rusavhengige.

Åpenhet

Da Stoltenberg og datteren Nini åpent fortalte om hennes rusavhengighet i 2001, ble det et vendepunkt på rusfeltet.

– Stoltenberg-familien var på det tidspunktet en slags adelsfamilie å regne, og det at de viste slik åpenhet og engasjement har betydd mye, sier Knutsen til TV 2.

I tillegg tok mange direkte kontakt med Stoltenberg for å få råd.

– Han tok telefonen og snakket med brukere og pårørende hver eneste dag. Thorvald er den største eksponenten for å fjerne skam og stigmatisering på rusfeltet, og å innføre håpet om at det går an å få det bedre, sier han.

Reddet livet

Da Knutsen selv ble tungt rusavhengig og ønsket å avslutte livet i 2016, ringte Thorvald Stoltenberg.

– Han fikk høre hvordan jeg hadde det, kastet alt han hadde i hendene og ringte og snakket meg fra det, og holdt kontakten. Det er ingen tvil om at Thorvald reddet livet mitt, sier han.

I dag var det Knutsens tur til å hedre Stoltenberg for hans innsats for rusavhengige og pårørende.

– Vi har mistet en flott person, en av de beste vi har hatt. Han er selve symbolet på at ruspolitikken i Norge har endret seg fra straff til behandling, sier Knutsen til TV 2.

– Betydd ufattelig mye

Under minnesamværet etter bisettelsen av Stoltenberg torsdag, var det Arild Knutsen som fikk æren av å avslutte en lang rekke taler. Han startet sitt innlegg med å kalle Stoltenberg for det fineste mennesket han noen sinne har møtt.

– Og han har møtt Bob Marley! En av verdens fremste eksponenter for kjærlighet, fred, samhold og likeverd fikk møtt en av Norges fremste eksponenter for det samme. For en dag det må ha vært!

Knutsen møtte Thorvald Stoltenberg gjennom samarbeidet med Nini Stoltenberg. De har blant annet holdt foredrag om rusproblematikk og rusomsorg sammen.

– Det at Thorvald og Nini stor frem slik som de gjorde, har betydd ufattelig mye for utrolig mange, og det at de gjorde det sammen var helt unikt, sa han.

– Han opprettholdt håpet

Knutsen benyttet også anledningen til å hylle Stoltenbergs vilje, og hans evne til å aldri gi opp.

– Du skal aldri gi opp, du må aldri gi opp, og Thorvald ga aldri opp, sa han, og la til: