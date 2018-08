Ole Gunnar Solskjærs mannskap vant 2-0 borte mot albanske Laci. Molde tok seg lekende lett videre til tredje runde i Europa League-kvalifiseringen etter 5-0 sammenlagt.

Se Moldes ledermål øverst

– En god og solid kamp av Molde, konkluderte TV 2s kommentator Endre Olav Osnes.

Nå venter skotske Hibernian eller greske Asteras Tripolis i nest siste hinder før Europa League-gruppespillet.

Transportetappe

Laci måtte vinne med minst tre mål, men det var Molde som kontrollerte kampen fra start i varmen i Albania.

Magnus Wolff Eikrem spilte sin første kamp fra start for Molde etter returen til rosenes by. Etter en sjansefattig åpning prøvde 27-åringen seg to ganger fra distanse, uten hell.

Etter 40 minutter kombinerte midtbanespilleren med Daniel Chima Chukwu. Spissen gikk i bakken inne i sekstenmeteren, og dommeren pekte på straffemerket.

Fredrik Aursnes trillet straffen kontrollert i mål.

Like før pause dukket Petter Strand opp bak i feltet og klinket inn 2-0. Dermed ledet Molde hele 5-0 sammenlagt før de siste 45 minuttene.

– Molde har virkelig levert en profesjonell gjennomføring, og gjort akkurat det man forventer at de skal gjøre. De hadde god kontroll defensivt, og etterhvert ble det scoringer også. Nå kan de sette på cruise-kontrollen i andre omgang, sa TV 2s kommentator i pausen.

Sparte krefter

Molde-dominansen fortsatte etter pause. Solskjær benyttet muligheten til å gjøre tre bytter før timen var spilt. Eikrem, Sarr og Chukwu fikk spare krefter i den andre omgangen.

Laci spilte seg til et par gode muligheter utover i omgangen, men klarte ikke å sette ballen i nettet mot et Molde-lag på halv maskin.

Dermed endte det 2-0 til Molde, og 5-0 sammenlagt.

Molde hadde et strålende utgangspunkt før kampen, etter 3-0 seier på hjemmebane forrige uke.

Molde reiste til Albania uten spisstalentet Erling Braut Håland. 18-åringen skal etter det TV 2 erfarer være i samtaler med Red Bull Salzburg om en overgang.

Slik startet Molde:

Linde – Gregersen, Gabrielsen, Forren, Haugen – Sarr, Aursnes, Wolff Eikrem – Strand, Chima Chukwu, Moström