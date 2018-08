I fjor ble Opel solgte fra amerikanske General Motors (GM), til franske PSA. Det skjedde etter flere år med røde tall og store utfordringer for merket.

Nå får dette også konsekvenser her hjemme. I dag ble det nemlig kjent at Bertel O. Steen tar over som ny importør for Opel i Norge. De har inngått en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Opel Norge AS, og overtar dermed retten til å importere og selge Opels person- og varebiler i Norge.

Må godkjennes

Bertel O. Steen er allerede importør av PSA-konsernets tre personbilmerker: Peugeot, Citroën og DS. Dermed har det nok på mange måter ligget i kortene at også Opel kunne havne her.

Bjørn Maarud er konsernsjef i Bertel O. Steen

– Vi er glade for å overta Opel i Norge. Det er et tradisjonsrikt merke med meget god kvalitet på bilene sine. Vi ser et stort potensial for å styrke posisjonen til Opel i Norge i tiden som kommer, sier Bjørn Maarud, konsernsjef i Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Bertel O. Steen AS overtar hele Opel Norge AS med alle ansatte. Overtagelsen, som må godkjennes av norske konkurransemyndigheter, forventes å skje i løpet av andre halvår 2018.

Lå an til opptur

Etter at Groupe PSA tok over Opel, har selskapet vært gjennom omfattende endringer. Ikke minst har det vært fokus på å kutte kostnader. Det har allerede gitt resultater.

Det er ventet en betydelig samkjøring rundt utvikling av nye modeller de kommende årene. Stordriftsfordeler er viktig i bilbransjen. Å ha mange biler å fordele utviklingskostandene på, er et viktig konkurransefortrinn.

Her hjemme har Opel-salget gått trått i mange år. Det lå an til en solid opptur da elbilen Ampera-e ble lansert. Med klasseledende rekkevidde og gunstig pris, var det en bil svært mange nordmenn ønsket seg.

Kundene rømte etter prisøkning og leveringsproblemer

Opel Ampera-e debuterte med et brak, så kom leveringsproblemene og ødela mye for bilen. Foto: Scanpix

Historisk sus

Det ble imidlertid raskt klart at importøren ikke var i nærheten av å kunne dekke etterspørselen. Dermed ble det også mye støy, med ventende kunder som etter hvert ble svært misfornøyde. I dag er situasjonen den at forhandlerne av dagens importør har blitt anbefalt å ikke tegne nye kontrakter på bilen. Det er også minst ett års ventetid på Ampera-e nå.

De øvrige modellene sliter tungt i et marked der mange ønsker seg elektrifiserte biler. Opel har så langt i år en nedgang i salget på 14,4 prosent og er på 16. plass blant de mest solgte merkene her til lands. Dermed er de slått av blant andre Tesla, Kia og Hyundai.

Det at Opel nå går til Bertel O. Steen har for øvrig også en historisk dimensjon:

– Da automobilen gjorde sitt første inntog i Norge hadde Bertel O. Steen Opel fram til 1918. Nå gjenforenes vi 100 år senere. Vi gleder oss veldig til å få Opel tilbake blant bilmerkene i Bertel O. Steen, sier konsernsjef Bjørn Maarud.

