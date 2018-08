Som TV 2 meldte tidligere torsdag er Moldes Erling Braut Håland (18) på vei til Salzburg sammen med far og agent Alf Inge Håland.

Den østerrikske klubben Red Bull Salzburg har lagt inn et bud på den brennhete 18-åringen, og pappa Håland bekrefter at Molde har godtatt et bud.

– Hvis det gjelder Erling så har jeg ikke så mye mer å si en at han har fått tillatelse til å snakke med andre klubber da de har godtatt et bud, sier Håland.

– Kan ta litt tid



En eventuell salgssum blir etter det TV 2 erfarer sannsynligvis i størrelsesorden 50-60 millioner kroner i første omgang, men først må Braut Håland bestemme seg om han ønsker å gå til forrige sesongs Europaliga-semifinalist.

– Nå er det opp til spilleren å eventuelt bli enig. Det kan sikkert ta litt tid. Erling trives veldig godt i Molde, der han har hatt fin utvikling, men må selvfølgelig tenke seg om når klubben ønsker å selge ham, sier pappa Håland.

Den tidligere Nottingham Forest, Leeds og Manchester City-proffen er klar på at sønnen må gå til en klubb der han kan utvikle seg på en best mulig måte.

– Opplegget skal være veldig godt sportslig dersom han velger å gå. Red Bull er en av klubbene som er aktuelle ja. Jeg kan ikke si mer nå dessverre, sier Håland.

Spill i kulissene



Molde har ikke besvart TV 2s henvendelser torsdag.

TV 2 har tidligere fortalt om spillet som foregår i kulissene rundt den brennhete Molde-spilleren.

En av dem som har involvert seg i overgangen er superagent Mino Raiola.

Agent og mangeårig familievenn, Tore Pedersen, bekrefter overfor TV 2 at han og far Alf-Inge Håland har vært i Monte Carlo for å rådføre seg med den kontroversielle fotballagenten.

Den italienskfødte nederlenderen har superstjerner som Zlatan Ibrahimovic og Paul Pogba på sin klientliste, og er kjent for å være svært frittalende.