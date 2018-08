Det startet med SUV-en X5. Siden har BMW fylt på med en rekke flere biler i denne klassen, og nå står SUVene for en stor del av salget deres.

Dagens modellrekke er som følger: X1, X2, X3, X4, X5 og X6. Og snart er det klar for – du gjetter det sikkert: X7!

De første førserie-versjonene har allerede rullet ut av samlebåndet på BMW-fabrikken i Spartanburg i USA. Og nå har det som skal være patent-tegninger av bilen dukket opp på nettet.

Ruvende bil

Disse ble først publisert av det brasilianske bilnettstedet Allthecars. Og hvis dette virkelig er produksjonsklar X7, har vi en ruvende bil i vente. Så blir da også X7 BMWs største og mest luksuriøse SUV og tar rollen som storebror til X5 og X6.

BMW viste den som konseptbil under bilutstillingen i Frankfurt i fjor, og erklærte da at bilen er en forsmak på det de selv kaller en ny dimensjon luksus. Her skal de med andre ord dra på skikkelig.

BMW har tidligere sendt ut noen bilder fra fabrikken, her blir førserie-bilene bygget.

SUV-kappløp

X7 har et utpreget kraftig eksteriør, med tydelige linjer. Klare, vertikale proporsjoner og betydelig bakkeklaring sørger for at det ikke er noe tvil om dette er X-modell. Under det ruvende skallet skal det være plass til syv, sannsynligvis også endel bagasje, selv med alle setene i bruk.

Med denne bilen svarer BMW også på det som de siste årene har blitt et realt SUV-kappløp blant de mest eksklusive bilmerkene. Merker som Bentley, Lamborghini og Maserati har alle meldt seg på med nye SUV-er, snart kommer også Rolls-Royce med sin første SUV.

Designet er mer ruvende enn sporty, X7 ligger an til å bli en skikkelig plassmester.

Drømme-SUV i Norge

Da kan modeller som X5 og X6 fort bli oppfattet som litt for "folkelige", blant de mest velstående kjøperne. Og BMW trenger en ny toppmodell som skiller seg ut fra de øvrige bilene deres.

USA og Kina blir regnet som de viktigste markedene her, men X7 bør også ha et betydelig potensiale i øvrige markeder.

Her hjemme har X7 potensial til å bli en ekte drømme-SUV. Vi nordmenn kjøper stadig flere biler i denne klassen, ikke minst har salget tatt av etter at både BMW X5 og flere av konkurrentene har kommet som ladbare hybrider.

