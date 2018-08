DREPT: Flyfoto av stien og området der 13 år gamle Sunniva Ødegård ble funnet død like ved hjemmet på Varhaug i Hå kommune like over klokka 3 natt til mandag. Foreløpig obduksjonsrapport slår fast at 13 år gamle Sunniva Ødegård fra Varhaug i Rogaland ble drept. Foto: Lillevik, Torstein/NTB Scanpix